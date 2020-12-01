勞金局炒股案 游迺文抗拒…調職被壓下？

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文爆發弊案，勞動部事後雖說是今年主動查核發現，但據透露，游迺文交遊廣闊，與業者往來密切傳聞多年，一○六年上半年就出公文要將他調離現職，轉任風險控管組，但遭他激烈抗拒，公文往上報就沒有下文，如今果然出事，了解內情人士表示「完全不意外」。

勞金局官員炒股案疑點重重。圖為勞動部外觀。 本報資料照片

調職為何破局？高層皆已換人

至於為何調職一事「破局」，由於當時的高層都已換人（當時的部長是林美珠），外人不得而知，但有人猜測是「游應該是透過熟識的業界人士向立委關說，投信業者都是立委金主，很有影響力」。

據了解，游迺文原在經建會工作，勞退新制九四年七月一日上路後，九六年七月二日成立勞工退休基金監理會負責勞退新制基金操作與管理，由於當時的勞委會無相關金融專業人員，急須金融專業人才，因此從勞保局、經建會、財政部等單位抽調人力組成，游迺文就是當年從經建會調派到勞退基金監理會。

游任基金操盤手 來往多業者

游迺文最早擔任職務是財務管理組，一○三年二月勞動基金運用局成立後，轉任風險控管組組長，到一○四年一月轉任國內投資組組長，開始經手基金委外投資及自操業務。相關人員猜測，可能因此有更多機會與業者來往聯繫。

此次游迺文是因為被勞動部發現在擔任國內投資組組長期間，在上班時間進行興櫃股票交易，除了將他記過處分外，查證過程也察覺游可能涉及其他不法情事，因此於九月十八日調為風險控管組專門委員，並移請政風處報請法務部廉政署進行調查。

游迺文後來被檢廉調查發現，自今年七月開始與「寶佳資產管理股份有限公司」投資主管邱裕元等人飲宴，邱裕元涉嫌勾結游迺文，透過勞動基金下單拉抬特定股票，以高於市價的價格，持續對特定股票高掛委買單，事成後邱裕元答應支付游迺文交際費及賄款。

勞部今年發現？三年前露端倪

雖然勞動部一再表示是主動發現問題，移送調查，但是據了解內情人士透露，游不避諱與業者往來邀宴絕非今年的事，已經有很長一段時間，外界早有耳聞；有人更驚爆早在一○六年上半年，勞動基金運用局就曾決定將游轉調到風險控管組，但遭游強力抗拒，「應該是因為不能管到投資的事了，會無利可圖」。

公文出局長室 到勞部沒下文

據透露，當時調職的公文已經出了勞動基金運用局局長室，然後到勞動部就沒下文了，因此游才能繼續保有國內投資組組長位子至今，「到底是什麼原因擋下來，大家都不知道，但一定是有力人士」。

了解內情人士認為，勞動部絕對有責任，因為游的傳言已經非常多，但勞動部高層卻放任不管，今天出事一點也不意外；甚至可能不是只有游一個人可以完成炒股的事，勞動部應全面清查。