奧萬大車禍 交長指示協助善後及配合事故調查
針對1130奧萬大事故，交通部長林佳龍在事故發生時在嘉義出席立法院交通委員會考察行程，得知事故後即指示公路總局長許鉦漳成立應變小組，由政務次長陳彥伯負責督導，並由台中監理所派員即刻前往現場協助搶救和善後事宜。
林佳龍指示所屬有四項，包括：
一、公路總局針對傷者及亡者家屬之慰問金，最遲應於明日完成發放，並持續提供一對一關懷小組之專人協助。
二、行車事故之調查，力求完整保存行車紀錄、工時班表等相關資料，並全力配合運安會調查。
三、公路總局應配合警方現場勘查及運安會調查情形，會同地方政府及相關主管單位，檢視事故現場之下坡彎道前後路型安全及車速警示是否充分，並於最快時間內改善。
四、鑑於國內旅遊需求增加，請觀光局會同公路總局，協助旅行業者落實行車安全，並加強車輛之行前安全檢修。
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