奧萬大車禍 交長指示協助善後及配合事故調查

日前一名單親媽媽疑似因為生活與照護壓力太大，勒斃兩名幼子，隨後自殺未遂，遭新北市地方法院一審判處死刑，本文無意就本案之法律層面進行討論，而是想要以女性主義的角度分析，在評價本案當事人時，不論是法官言詞或民眾輿論，所透露出來的性別想像，以及某些隱晦、難以察覺，但卻真實存在的厭女情結，並以進一步指出，這套性別想像與厭女機制，其實比我們想像中的更廣泛、更一致性地在父權社會中運作。

2020-11-30 17:50