霧社水庫淤積率高達75% 排淤工程今拍板

著名中國問題專家何漢理（Harry Harding），曾是柯林頓總統時代的特別國家安全顧問。他近期受邀在台演講直言，預料拜登上台，中美對峙的狀況仍將延續。然而，這對夾在中美之間的台灣來說，卻是一個值得把握的好機會。

2020-11-30 15:44