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霧社水庫淤積率高達75% 排淤工程今拍板

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

水利署表示，為改善霧社水庫淤積問題，行政院今（30）日核定「霧社水庫防淤工程計畫」，台電將投入超過50億元興建水力排砂隧道等設施，預計2027年完工後可增加霧社水庫排淤能力每年135萬立方公尺，減少水庫淤積並提升中部地區供水穩定。

水利署指出，霧社水庫位於濁水溪上游，自1959年營運迄今，歷經921地震及2004年敏督利颱風等事件，造成水庫淤積率達75％；霧社水庫為濁水溪供水與發電系統的上游控制點，庫容減少將影響下游日月潭水庫與集集攔河堰供水。

台電近年積極辦理陸挖清淤，但因道路限制及砂石車頻繁出入引起地方居民抗議，清淤量難以擴大，為加速改善水庫淤積問題，行政院已核定「霧社水庫防淤工程計畫」，預計辦理霧社水庫防淤隧道工程、河道放淤工程及松林堰專管工程等，計畫完成後可增加水庫排淤能力每年75萬立方公尺，及河道放淤減淤量每年60萬立方公尺，並增加水庫排洪能力每秒530立方公尺。

水利署強調，近年氣候變遷影響加劇，提升既有水庫防淤能力及加速清淤已成為工作重點，近年已完成石門水庫排砂隧道、曾文及白河水庫防淤隧道等，另外，南化水庫防淤隧道及石門水庫阿姆坪防淤隧道也預計2021年完工、白河水庫繞庫防淤工程預計2023年完工等，可大幅提高水庫防淤能力，於颱洪期間將水庫泥砂藉由洪水快速排至下游，達到排渾蓄清功能，並還砂淤河及補充下游河道及海岸砂源。

石門水庫 水利署 白河

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