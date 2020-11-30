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拜登時代仍將中美對峙！美國重磅學者：台灣何不這樣賺機會？

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
美中關係與國際關係理論專家何漢理（Harry Harding） 中央社
美中關係與國際關係理論專家何漢理（Harry Harding） 中央社

著名中國問題專家何漢理（Harry Harding），曾是柯林頓總統時代的特別國家安全顧問。他近期受邀在台演講直言，預料拜登上台，中美對峙的狀況仍將延續。然而，這對夾在中美之間的台灣來說，卻是一個值得把握的好機會。

何漢理現為美國維吉尼亞大學公共政策學院教授，也因教育部玉山學者攬才方案，定期訪台做學術交流與授課。本週，他受邀於台北論壇上舉辦午餐演講會，以美中關係為主題發表演講。

在會中，何漢理強調，他觀察中美關係這些年，已從過往的深度合作，變成現在或可稱為是｢冷戰2.0」的對峙競爭狀態，預料拜登上台也不會改變太多。主要是美國一般民眾，對中國觀感不佳，絕非只是川普政府的操作使然。主要原因可以分為以下三點來說。

這三點，讓美國人對中國印象變差

第一個關鍵原因是疫情，近期不少美國民調均顯示，美國人認為中國是全球新冠疫情的始作俑者。他們均責怪中國不能在短時間內有效控制國內疫情，導致病毒蔓延到全世界，這方面要負起很大的責任。

第二，中國在疫情剛起時，不肯及早讓第三方機構到境內，做公平獨立的調查，讓外界專業人士無法信服，也是導致中美關係惡化的原因。

第三，美國新世代年輕人，則特別關注中國人權問題。這一點讓何漢理有些驚訝，因為以前算是冷門議題。許多美國學生，特別關心新疆人權；另外也有一些人很關心香港抗中議題。對中國政府處理態度不表認同。

除此之外，中美貿易談判的爭議；外資與外企在中國市場的諸多限制；還有中國在南海的挑釁、在台海過多的軍事演習、在香港實施國安法等一連串事件，都是讓美國人對中國觀感變差、並把中美關係逐漸推向負面的因素之一。

台灣應積極國際化，把握良機吸引更多人才

何漢理特別呼籲，若中國政府希望在拜登上台後，改善中美關係，要請中國停止說些無法讓他國認同的空話。同時，應停止繼續傷害和美國、香港與台灣的關係，改用更貼近現實的政治宣傳策略。

至於在這樣的中美關係對峙下，何漢理倒相當鼓勵台灣積極走出來，迎向國際社會。他強調，台灣正遭遇一個千載難逢的大好發展機會。

他舉自己身邊例子說，現在他在美國的學生，都排斥去中國留學，即便是一些優秀名校招攬國際學生到中國的計畫，都不好找人。這不是川普政府造成的，是美國學生自己用腳投票。相對以往，而他們會更有興趣來台灣，而台灣的國際化機會，就在這裡。

何漢理認為，今年，世界上開始有很多人對台灣感興趣，想進一步認識台灣。一部分原因是台灣疫情控制良好，是目前極少數仍可以舉辦各種活動與賽事的地方。另一方面則是台灣的民主進步、同志婚姻合法化等狀況，也讓許多人認同。

現在，則是需要台灣主動對外宣傳、邀請他們，去積極爭取這些人進來的關鍵時刻。

他個人建議，參觀活動的設計要有巧思、且政府預算要確定花在最對的地方。無論如何，他會樂見有這樣一群人趕緊出來行動，因為機會可能一瞬間就消失了。

另外，拜登上台後，對台政策，會和前朝川普相比有什麼的改變嗎？何漢理則認為，拜登應該會延續長期以來，美國的「一個中國」政策作法，另外也必須觀察他身邊幕僚，因為拜登不像川普，傾向更相信身邊專家而不是自己決定。

（作者／林士蕙 本文出自2020.11.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

拜登 疫情 川普 香港

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