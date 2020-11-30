大陸人士持外國護照來台投資 新版陸資審查怎麼認定？

新版陸資認定經濟部拚年底上路，經濟部將加嚴陸資定義，及持股認定方式，且在實質控制力部分，未來不只查董事會，將擴及公司內所有決策權組織。此外，今（30）日有立委在立法院經濟委員會質詢指出，未來若有中國大陸人士持外國護照申請來台投資，經濟部又該如何認定？對此，經濟部長王美花答詢表示，會以外國人的身份來進行審查，但也會同時去看相關單位給經濟部的意見，並跨部會來討論。

立委陳柏惟以「華為公主」孟晚舟為例，指出她是中國大陸人士，但因為持有其他外國護照，而到加拿大投資，若以後同樣具有中資色彩的人士來台投資，但他使用的是外國人身份，拿的是外國護照，經濟部究竟是以中資來審查，還是以外資來審查？

對此，王美花表示，如果今天他使用的是外國護照，就是以外國人來審查，但假設他有雙重國籍，經濟部就會去看相關單位所提供的意見，並進行跨部會討論。

目前外人來台投資，分為陸資與外資兩套審查標準，但近年來也偶有發生爭議，經濟部8月預告修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，新增從嚴認定第三地區陸資定義、增訂投資樣態避免陸資以跨境多層投資規避審查，及主管機關應限制大陸黨政軍投資企業申請來台投資等三大方向，將嚴審陸資來台投資，經濟部表示，年底正式上路時程不變，但不會溯及既往。

香港國安法上路後，港資與中資區隔越趨模糊，尤其香港局勢讓大家警覺，擔心陸資會透過間接角色來台，經濟部因此做出比過往更嚴謹的規範，修改後的「大陸地區人民來台投資許可辦法」，把陸資定義訂得更明確，將認定陸資30%改以「逐層審查」方式，並擴大限制中國黨政企業來台投資。