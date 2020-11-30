安普新競拍溢價101%！最高價161元 12/2起抽籤申購

安普新（6743）今天辦理初次上市普通股承銷競拍，最低承銷價為80元，競拍之最高與得標加權平均價格達161.1元、114.39元，換算最高得標價較底價溢價逾101%。安普新公開申購價訂100元，12月2日至4日開放申購，8日公開抽籤。

今安普新午盤興櫃價約131元，換算抽籤中一張可賺3萬多元。安普新規劃12月上市。

證交所表示，安普新上市普通股採競價拍賣及公開申購共同辦理，競拍股數計8,640仟股，公開申購股數2,260仟股。今日參與投標之標單筆數計2,289筆，合格標單2,203筆，美國標決定得標價格，全數順利拍賣成功。

開標結果顯示，安普新競拍之最低得標價為110元，最高得標價161.1元，得標加權平均價格114.39元，換算最高及平均價格分較底價80元高出101%、42%，最低得標價也溢價3萬元，幅度37.5%。安普新今年來主力耳機產品線大成長，前三季營收、獲利皆較去年同期倍增。

證交所表示，安普新競拍承銷底價為80元，依競拍結果公告公開申購價為100元，12月2日至4日開放申購，12月8日公開抽籤。