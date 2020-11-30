懷特癌疲憊新藥布局國內外專利 進軍免疫療法市場

癌症為國人十大死因之首，各種藥物、療法如火如荼研發中，當中又以免疫療法最為火紅。懷特生技（4108）旗下研發上市的癌疲憊新藥，最新研究發現，有助於增強其免疫療法功效，該研究繼取得美國專利後，再獲得我國專利，國內外完整布局。

免疫細胞扮演捍衛身體健康的守門人，但會遭到癌細胞利用而失去作用，導致癌細胞增生與疾病惡化。免疫療法即是透過活化免疫細胞，重新恢復攻擊癌細胞的功能，運用自身免疫系統來抗癌。

懷特生技總經理鄭建新博士表示，研發上市的癌疲憊新藥，研究顯示，當合併免疫療法藥物使用時，能讓巨噬細胞（免疫細胞之一）朝著具抑制腫瘤生長、強化免疫系統的M1類型分化，減少分化成易受癌細胞影響、轉而幫助腫瘤的M2類型。

該項研究已獲得包括美國、台灣等國發明專利，證實可增強癌症免疫療法藥物功效。鄭建新指出，免疫療法被公認是當今最火紅的癌症療法，市場成長力道強勁，2022年的藥物營業額預估上看340億美元，懷特生技也持續投入研發，盼在免疫療法、免疫調節機轉領域，扮演重要角色。