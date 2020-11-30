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傳經濟部四單位升格 王美花：升格署後 獨立自主性較大

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部長王美花。記者徐偉真/攝影
經濟部長王美花。記者徐偉真/攝影

行政院推動組織改造，據了解經濟部擬改制為「經濟及能源部」，並有四個單位升格署。對此，經濟部長王美花今（30）日在立法院經濟委員會前接受媒體訪問時表示，整個組改計畫還在行政院，須經跨部會討論後才能做最後確認，至於升格為署，則是會給它比較大的獨立自主性。

行政院推動組織改造，目前有好幾個版本，王美花說，因為組改涉及到各部會，不適合由經濟部說明。至於要成立數位發展部，則不是由經濟部主導，但各個部會都有單位要併進去，這部分還在做細部討論。

關於預算部分，王美花則表示，會搭配整個組改，相對的預算才會跟著做細部確定和調移，這個得未來才會知道。

據了解，目前的組改藍圖在經濟部部分，包括商業司擬由幕僚單位，轉型為獨立行政機關的「商業服務署」；國際貿易局擬整併國際合作處，並升格為「國際貿易署」。

以及能源局改制「能源署」；中小企業處增納新創業務，並改制為「中小及新創企業署」；工業局下轄工業區組擬與加工出口區管理處合併後設置「產業管理局」。

經濟部 王美花 工業局

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