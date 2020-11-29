家庭房車需求夯！SIENNA預接單5天達250台

疫情影響下，家庭房車需求夯。Toyota 國內總代理和泰車（2207）11月24 日推出最適合三代同遊家庭房車SIENNA，看來市場期待已久，推出才短短5天，預接訂單超過250台，已經超出原預100台提供優惠價的數量；展出的營業所每天都有超過一百組客戶來看車，反應熱烈超出預期。汽車達人指出，因為國內市場已經沒有引進家庭型正七人座房車，這款車外型、價格都比市場預期還有競爭力，推出後市場買氣旺。

汽車達人指出，TOYOTA的PREVIA停產後需要7人座家庭房車的消費者都很期待SIENNA的到來，尤其，和泰車這次引進推出全台巡迴展出活動，早鳥優惠價最少就省了20萬元，明年新車正式推出後，旗艦版238萬元、鉑金版290萬元，然而現在優惠價格238優惠為210，鉑金版290萬元優惠為265萬元，客戶可省下25 - 28 萬元，所以預接單一推出，原本就想買七人座車款的銷售者，豪不猶豫進場買車。

尤其，才剛推出5天，新車也才輪到第二個營業所展出，還有五個原預計要展出的營業所要展出，這些所的顧客都很期待，也有不少客戶打電話去營業所問展出的時間，最跨張，才展出2個營業所，銷售訂單就達已經達250台，考量到其他展間還沒有展出，而且訂單已經超過原預計優惠的100台，和泰車回饋消費者，全新大改款SIENNA搶先預售起跑限量早鳥優惠價，將擴大實施到今年年底為止。