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12/4中高齡就促法上路 中市府：今年協助6890人就業

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府勞工局舉辦中高齡及高齡就業博覽會，參加者踴躍。圖/台中市新聞局提供
台中市政府勞工局舉辦中高齡及高齡就業博覽會，參加者踴躍。圖/台中市新聞局提供

「中高齡者及高齡者就業促進法」今年12月4日上路。議員指出，台中市45到64歲失業率為1.8%，雖低於全國平均，中高齡求職不易。市府勞工局表示，今年鎖定中高齡舉辦就業博覽會，媒合6890人就業。

我國65歲以上老年人口比例2018年3月就已經超過14%，成為聯合國所定義的高齡社會，國發會也推估，我國預計115年成為超高齡社會，老年人口比率將超過20%。

台中市議員張瀞分說，目前台中市中高齡就業人數約50萬人，中高齡勞動力參與率將近六成，根據行政院主計總處資料顯示，台中市去年中高齡者(45-64歲)失業率為1.8%,雖低於全國平均 1.94%，但面對超高齡社會即將來臨，中高齡就業問題就越來越重要。

市議員張瀞分指出，促進中高齡就業不是為了要和年輕人搶工作，換個角度來看，促進中高齡就業反而減輕年輕人的負擔，高齡化、少子化影響，台中市甚至整個台灣都更需要中高齡勞動人口投入。

張瀞分表示，中高齡者雖然體力不如年輕人，但社會經驗豐富，工作時的耐心與穩定度也相對比年輕人好，但中高齡民眾不太可能再離鄉背景去工作，找工作時所面對的困難與挑戰也比年輕人高很多，很多雇主開出來的職缺有年齡設限，面試時也難免對中高齡者有顧慮。

她建議勞工局應協助排除這些求職困境，而且要彙整規劃在地化且適合中高齡者的職缺，讓中高齡者找工作不再四處碰壁。

勞工局長吳威志表示，勞工局日前舉辦「中高齡就業博覽會」邀請製造業、批發及零售業、照顧服務業、住宿及餐飲業等20多家中高齡友善廠商，釋出超過700個職缺，初步媒合率達5成5。

市府在山海屯區共設置23個服務據點，提供一站式就業服務，採「單一窗口」「固定專人」及「預約制」精神，提供求職民眾就業諮詢、職業訓練諮詢評估、面試技巧諮詢等，結合多項促進中高齡就業相關計畫，整合服務協助中高齡者就業。

另外，也創設中高齡分級制人才資料庫，提供事業單位有相關專業人力需求時運用，提升媒合成功率。109年截至10月為止，已協助6890名中高齡及高齡者就業。

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