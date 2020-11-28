國發會昨（27）日發布今年10月景氣對策信號綜合判斷分數為28分，較上月增加1分，為連續三個月亮綠燈；景氣領先、同時指標持續上升，景氣呈穩步復甦態勢。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，景氣領先指標已經連七月走揚、升幅達9.01%，且景氣領先七個構成項目全面走揚；景氣同時指標連五月走揚，增幅4.56%，顯示經濟狀況往上的趨勢愈來愈明顯，下半年的確比上半年好，當前景氣可以「復甦」來形容。

吳明蕙表示，10月不論生產面、貿易面、金融面、消費面表現皆佳，雖然批發、零售及餐飲營業額指標燈號落至代表「趨弱」的黃藍燈，主因是批發業當中的機械器具受到廠商因應中國10月長假，提前至9月拉貨影響，預期下月將好轉。

展望未來，國發會表示，遠距商機需求延續，加上新興科技應用拓展，及在國內半導體廠商高階製程優勢下，出口動能可望持穩。內需方面，國內廠商持續強化資本支出，以及台商回流與外商加碼投資台灣持續發酵，進一步推升國內投資；加以股市交易熱絡，及各銷售通路年底促銷活動激勵，有助推升消費。吳明蕙認為，11月景氣表現會更好。

吳明蕙分析，現在最需要擔心是外在環境。若國外疫情再度升溫，勢將影響經濟活動，再回過頭來影響台灣出口。