今年經濟成長率大幅上修

國內經濟強勁反彈，行政院主計總處昨（27）日公布最新經濟成長率，由於第3季出口表現亮眼，國內消費也持續回溫，上修第4季經濟成長率為3.28%，較8月預測上修0.72個百分點，今年全年經濟成長率也大幅上修0.98個百分點至2.54%，一舉衝破2%，今年經濟成長率「保2」無虞。

主計總處也預測明（2021）年經濟成長率為3.83%，且預測明年每人GDP將首度衝破3萬美元，達30,038美元。不過，主計總處也提醒，全球二次新冠肺炎疫情是否獲得控制、疫苗供應進展與各國封鎖措施放寬時程，仍是牽動經濟的重要關鍵。

主計總處這次不只上修今年第4季和全年經濟成長率，也全面上修今年第1季至第3季的經濟成長率。其中，第1季由原先的2.20%上修至2.51%，谷底第2季也由負轉正，從原本的負0.58%轉為正0.35%。

主計長朱澤民指出，主要是因為央行國際收支帳、各級政府實際資料、經濟部「製造業投資及營運概況調查」等最新資料修正。

其中，又以民間固定投資修正幅度較大，累計上半年經濟成長率為1.41%。

至於第3季和第4季GDP上修的主因則是出口表現好。朱澤民說，第3季的出口表現比預期好很多，甚至比當初預計的多增加60億美元，電子零組件尤其好。

因此，第3季經濟成長率上修至3.92%，較10月概估數3.33%增加0.59個百分點，且上修第3季經濟成長率，也是今年經濟成長率「保2」無虞的主因。

至於第4季經濟成長率預測3.28%，較8月預測上修0.72個百分點，預估將受惠於國內半導體具領先優勢的進階產能陸續開出，及回流台商持續擴增在台製造產能，得以因應當前電子新品備貨、新興科技類產品與疫情帶動的遠距商機需求所致，主計總處預測今年第4季美元計價的商品出口將較去年同期增加7.75%。

主計總處預測明年經濟成長率為3.83%，較8月預測3.92%下修0.09個百分點。朱澤民解釋，今年大幅上修經濟成長率、墊高基期，是下修主因。

另外，除二次新冠肺炎疫情是牽動明年經濟成長的重要關鍵因素外，朱澤民也說，美國與中國大陸貿易及科技爭端的後續發展、各國貨幣政策走向及其後續效果，以及油價、原物料價格走勢及國際股匯債市波動，都是影響明年經濟成長率主要的不確定因素。