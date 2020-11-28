健保費率升幅 兩案並呈

經濟日報 / 記者江睿智陳書璿／台北報導
圖／經濟日報提供
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全民健保會昨（27）日討論明（2021）年健保費率調升，經過三個小時討論，審議結果將兩案並呈，甲案為4.97%，乙案為5.47%至5.52%，衛福部將盡快將健保會審議結論、以及衛福部的意見報行政院，由行政院做最後拍板。

目前健保費率為4.69%。若以月薪4萬元，適用月投保金額40,100元試算，若採甲案，勞工每月較現制多增加34元；若採乙案，勞工每月較現制增加94至100元健保費。

若有扶養眷屬，勞工要負擔健保費將更多。

工商協進會理事長林伯豐認為，新冠肺炎影響經濟，不過經濟現正在往復甦的方向發展，不是調整費率的好時機。

如果要調漲，也要在5%以下，費用和成本都要重新檢討；不論是要加稅還是加徵保費，都要慎重處理，並在對的時機做。

健保會執行祕書周淑婉表示，若採甲案4.97%方案，明年底安全準備仍可維持一個月，符合健保法規安全準備應有一至三月保險給付支出規定；但2022年底安全準備將降至負0.13個月，換言之，明年還要開健保會討論調升2022年健保費率。

她進一步指出，明年健保費率若採乙案5.47%至5.52%方案，明年底、2022年底健保安全準備金可達兩個月以上，估計可維持至2023年不調漲健保費。

健保會共有39位委員，昨日會中討論熱烈。

周淑婉表示，甲案4.97%有19位委員支持，主要是考量今年受到新冠肺炎疫情影響，各行各業受衝擊，民眾收入減少，為避免加重民眾經濟負擔因而主張緩漲。

健保署依明年度健保總額協商結果，提出明年度保險費率草案，分別為總額付費者方案5.47%、及總額醫界方案5.52%。周淑婉指出，乙案5.47%至5.52%，則有12位委員支持，主要是依照健保會2015年研訂之全民健保財務平衡及收支連動機制、以及明年健保總額協商結果提出，可確保健保財務穩健。

周淑婉強調，昨日健保會共識是兩案並呈，健保會已依規定於11月底完成明年健保費率之審議。若衛福部另有想法，也不會再退回健保會審查。

衛福部社會保險司長商東福表示，衛福部會將健保會審議兩案，加上衛福部分析意見，一併轉呈行政院核定，由政院做決定。

因明年就要適用新費率，衛福部將盡快送院。

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