快訊

國民阿嬤的藝界人生：台語片時代的「最佳女主角」

RCEP何時生效？ 資誠：預估最快2021下半年

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

亞太地區15個國家日前已簽署區域全面經濟夥伴協議（RCEP），資誠聯合會計師事務所今（27）日表示，在RCEP全面生效之前，所有成員國都必須完成批准（Ratification）程序，預計該協議可能在2021年下半年至2022年初，才會對大多數成員生效。

資誠表示，根據協議內容，RCEP至少要在六個東盟成員國和三個非東盟成員國完成批准後，才會正式生效，根據過去國際協約的推動進程，有些國家可能相對較快，但在某些國家／地區，卻也可能需要花費數年時間。

資誠表示，與CPTPP和東盟FTA相比，RCEP在許多承諾的深度方面的覆蓋面較小，並且關稅降低速度較慢。企業必須評估這些差異的影響，來適用最佳的FTA網絡。

資誠表示，RCEP將會對亞太地區產生重要影響，它將加強經濟一體化，促進自由貿易並促進經濟增長。

資誠強調，RCEP還將成為日本與中國大陸、韓國建立的第一個FTA，這使RCEP成為這三個亞洲重要國家的協議。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇認為，對於台資企業而言，因應短鏈佈局，許多企業已分散製造佈局，部分回台製造，部分至越南、馬來西亞、泰國、印度等地點，搭配美國，大陸與歐洲市場客戶的配置。

曾博昇表示，在RCEP之外，其實有許多先前已經存在的FTA，建議跨國台商應該一併納入評估，在大陸、越南、馬來西亞、泰國、印度等製造據點之間，進行最佳運用。

RCEP 資誠 馬來西亞

延伸閱讀

少了印度牽制中國⋯日本看RCEP：不得不加入的蹩腳三軍

經濟日報社論／RCEP：美中「印太戰略」的交鋒

東博會開幕 南寧展現區位優勢

台無法進RCEP 陸歡迎台企投資

相關新聞

財股一週／華航最新塗裝出爐 新台幣可能突破「彭淮南防線」

華航最新塗裝出爐，由Jordan Arens拍攝發布於JETPHOTOS網站的照片顯示，華航一架最新波音777F貨機的塗裝，機身的「CHINA AIRLINES」字樣較現行機種...

財長蘇建榮接受彭博專訪：台美MOU將助台廠走出國際

台灣和美國在美國總統大選前簽署了「台美基礎建設融資及市場建立合作架構」備忘錄（MOU），讓台灣終於搭上了美國與中國大陸在...

台灣高鐵積極推動數位轉型 今與資策會簽署合作意向書

台灣高鐵公司（2633）通車營運即將屆滿14年，為持續推動「數位轉型」並積極實踐軌道工業本土化之政策目標，今（27）日與...

行政院宣布 國發會副主委由施克和接任

行政院今（27）日宣布，由於原國發會副主委鄭貞茂轉任陽明海運董事長，出缺的副主委一職由前總統府副秘書長施克和接任。

文官校友齊聚一堂 台北經濟論壇12/11登場

由台北大學校友總會理事長林錫埼、經濟系系友會理事長黃博怡、臺灣企銀聯合主辦的第二屆「台北經濟論壇」，將於2020年12月...

艾貴義竹發電廠喜迎黑面琵鷺 韋能能源生態保育有成

韋能能源電廠生態保育有成，艾貴義竹發電廠喜迎黑面琵鷺到來。韋能能源今（27）日表示，在電廠區域生態環境監測過程中，持續發...

國發會副主委人選 傳府院高層內定由施克和接任

國發會前副主委鄭貞茂轉任陽明海運董事後，曾傳出前立委余宛如是大黑馬，將接任副主委一職，但目前則傳出，府院高層已內定將由總...

勞動基金爆弊 勞金局：保證收益機制 勞工權益不會受損

針對勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉嫌接受業者不當飲宴及請託下單，遭地檢署會同廉政署搜索偵辦，勞動部勞動基金...

國發會：10月景氣燈號續亮綠燈

國發會今天公布10月景氣對策信號，綜合判斷分數為28分，較上月增加1分，燈號續呈綠燈。國發會官員表示，景氣領先、同時指標...

聰明「省」 還要善用資源積極「找錢」！施昇輝：存錢投資才能翻轉人生

財經達人施昇輝近十年來以ETF 0050、0056活躍於投資市場，並且提倡佛系理財、無腦投資，常在各大財經媒體及演講會推崇0050、0056的好處，然而，仔細推敲，這位人稱「樂活大叔」之所以能在中年「樂活」，並不單單只靠ETF，更大的原因是他早年辛勤的工作和存錢，才有今日的財富自由。

綠界科技站穩第三方支付龍頭 快速服務提高客戶黏著度

今(二○二○)年股票上興櫃，明年尋求轉上櫃的第三方支付龍頭「綠界科技(6763)」，董事長林雪慧用「速度」加強客戶的服務，並幫助客戶成長茁壯，收款會員已經超過二十五萬用戶，去年的代收金額破四八八億元，今年因新冠肺炎疫情，受惠於電商銷售成績大躍進，可望寫下六百億元傳奇。

解開高教瓶頸 業界期待

行政院院會昨（26）日通過創新條例，要解開目前高等教育體制的各項瓶頸；據悉，包括半導體界的台積電、聯發科，機械業的上銀科...

熱門新聞

四間壽險架上共10張失能殘扶險 預計年底前停售

新竹人超會買！遠東巨城周年慶首日業績衝4.3億

月薪3萬變6萬生活有什麼轉變？ 網友直言：在北部還是窮

國泰金蔡宏圖 分贈三子股票

分家還是接班？國泰金蔡宏圖贈與三子各1萬張股票

凱羿爆重大缺失 董座事發前鉅額逐筆交易申讓9800張

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。