RCEP何時生效？ 資誠：預估最快2021下半年

亞太地區15個國家日前已簽署區域全面經濟夥伴協議（RCEP），資誠聯合會計師事務所今（27）日表示，在RCEP全面生效之前，所有成員國都必須完成批准（Ratification）程序，預計該協議可能在2021年下半年至2022年初，才會對大多數成員生效。

資誠表示，根據協議內容，RCEP至少要在六個東盟成員國和三個非東盟成員國完成批准後，才會正式生效，根據過去國際協約的推動進程，有些國家可能相對較快，但在某些國家／地區，卻也可能需要花費數年時間。

資誠表示，與CPTPP和東盟FTA相比，RCEP在許多承諾的深度方面的覆蓋面較小，並且關稅降低速度較慢。企業必須評估這些差異的影響，來適用最佳的FTA網絡。

資誠表示，RCEP將會對亞太地區產生重要影響，它將加強經濟一體化，促進自由貿易並促進經濟增長。

資誠強調，RCEP還將成為日本與中國大陸、韓國建立的第一個FTA，這使RCEP成為這三個亞洲重要國家的協議。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇認為，對於台資企業而言，因應短鏈佈局，許多企業已分散製造佈局，部分回台製造，部分至越南、馬來西亞、泰國、印度等地點，搭配美國，大陸與歐洲市場客戶的配置。

曾博昇表示，在RCEP之外，其實有許多先前已經存在的FTA，建議跨國台商應該一併納入評估，在大陸、越南、馬來西亞、泰國、印度等製造據點之間，進行最佳運用。