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國民阿嬤的藝界人生：台語片時代的「最佳女主角」

林伯豐：今年是最嚴峻的一年 明年景氣應該會轉好

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

工商協進會昨（26）日舉辦第256次「公亮紀念講座」，邀請前副總統陳建仁主講新冠肺炎防疫與經濟振興的台灣模式。林伯豐在會前接受媒體訪問，對於健保費率議題，他認為目前不是調漲時機，今年新冠肺炎帶來的不確定因素太高，加上台灣經濟正要往上發展。

全民健康保險會今日開會討論明年健保費率調漲，一案4.97%，另一案5.47%至5.52%。對此，林伯豐認為，新冠肺炎影響經濟，不過經濟現正在往好的方向發展，目前不是調整時機。如果要調漲，也要在5%以下，費用和成本都要重新檢討。不論是要加稅還是加徵保費，都要慎重處理，並在對的時機做。

他舉例說明，旅外國人必須繳完健保費後，才能享用健保。還有，勞保健保都有財務缺口，體制上可適度改革，不過成本分析很重要，對於加稅或加徵健保費或勞保費都要審慎。

林伯豐提到，假使選擇4.97%方案，一家四口保費支出則將增加141元，雇主則要多負擔111元。漲幅5%以下，基本上中大型企業應可承受，但政府也要考量到小型企業及低薪勞工的情況給予適當配套政策。

另外，國發會公布最新景氣對策信號，燈號連3綠，代表景氣「穩定」的綠燈。對此，林伯豐認為，今年是最嚴峻的一年，明年景氣應該會轉好，程度仍要視政府稅制改革及招商引資的力道有多大。

他進一步表示，除了疫情，美中貿易戰、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域經濟整合都和台灣經濟發展息息相關，台灣在國際舞台上很怕被邊緣化，應致力爭取與他國洽簽雙邊投資協定（BIA）或雙邊貿易協定（BTA）。另外，美元貶值，台幣應跟貶，否則台灣也不希望被認為是匯率操縱國。

陳建仁表示，新千禧台灣歷經SARS、H5N1、H1N1與COVID-19等防疫挑戰，民眾對疫病的恐慌情緒逐漸回歸理性，防疫體系從修正法規、改革醫療行政到增強國際防疫合作全面革新，奠定台灣應對各項緊急公衛事件的根基。

陳建仁指出，台灣此次防疫有成的5大關鍵，包括：審慎以對、迅速應變、超前部署、透明公開、全民團結。這次科技防疫的成果已推動台灣經濟轉型，健康、ICT、AI等跨域合作已在行動健康照護、智慧醫院解決方案、基因與細胞療法等各領域佈局，COVID-19帶來的零接觸經濟、零距離創新及零污染環境需求，勢必將推動全球經濟產業轉型。

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