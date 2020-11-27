財股一週／華航最新塗裝出爐 新台幣可能突破「彭淮南防線」

財經達人施昇輝近十年來以ETF 0050、0056活躍於投資市場，並且提倡佛系理財、無腦投資，常在各大財經媒體及演講會推崇0050、0056的好處，然而，仔細推敲，這位人稱「樂活大叔」之所以能在中年「樂活」，並不單單只靠ETF，更大的原因是他早年辛勤的工作和存錢，才有今日的財富自由。

2020-11-27 10:44