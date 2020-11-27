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財股一週／華航最新塗裝出爐 新台幣可能突破「彭淮南防線」
1.華航最新塗裝出爐 「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小
華航最新塗裝出爐，由Jordan Arens拍攝發布於JETPHOTOS網站的照片顯示，華航一架最新波音777F貨機的塗裝，機身的「CHINA AIRLINES」字樣較現行機種大幅縮小且移到機身尾段...
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2.央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」
彭博資訊報導，新台幣前十個月在亞洲主要貨幣表現名列第二，但最近一個月在28.5元重要心理關口前近乎停滯。一些分析師認為，新台幣年後有望突破「彭淮南防線」...
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3.台積電分紅 明年起採多次發放
台積電（2330）日前宣布明年1月1日起將進行結構調薪，部分原分紅金額可能轉為固定薪資，而其分紅發放主要分兩大塊，分別在每季與每年股東會後發放...
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4.史上最重！玉山銀理專盜領1.4億元 金管會重罰2000萬
玉山銀行7月初爆發不肖理專挪用客戶資金，涉案金額達1.4億元。金管會主委黃天牧24日親自召開記者會，重罰玉山銀行2000萬元，並對玉山銀的財富管理、個金高層處以停職3個月處分，此案也是過往理專盜領案被罰的最重罰單...
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5.許銘春老實說！要勞保不破產，政府每年至少要撥這麼多
勞動部長許銘春25日在立法院社福及衛環委員會指出，若不啟動勞保年改，勞保基金預計在2026年用罄破產，政府每年須撥補800億至1000億元才足夠。...
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