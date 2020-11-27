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財股一週／華航最新塗裝出爐 新台幣可能突破「彭淮南防線」

聯合新聞網 / 綜合報導
彭博資訊報導，一些分析師認為新台幣明年可能漲破「彭淮南防線」。（路透）
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1.華航最新塗裝出爐 「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小

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3.台積電分紅 明年起採多次發放

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