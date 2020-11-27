國發會副主委人選 傳府院高層內定由施克和接任

國發會前副主委鄭貞茂轉任陽明海運董事後，曾傳出前立委余宛如是大黑馬，將接任副主委一職，但目前則傳出，府院高層已內定將由總統府前副祕書長施克和接任副主委一職。記者致電施克和，他三緘其口，僅低調表示「這不方便由我來回答」。

據了解，國發會副主委屬內閣成員，由行政院公布，而相關人事近日內將完成作業。

施克和先前曾在勞動部擔任次長，當時的重要任務就是協助面對一例一休修法難題。後來又轉任總統府副祕書長，離開副祕書長職位休息一陣子後，目前擔任總統辦公室祕書，協助總統處理各項政務。

據了解，這次府院高層想找一位副主委專責推動國發會主責的雙語政策，而施克和向來擅長推動公共政策，也熟悉國家政務運作。且施克和是總統蔡英文在倫敦政經學院的學弟，早年曾在民進黨政策會任職，後來到英國倫敦政經學院攻讀博士。

在英國倫敦政經學院攻讀博士期間，施克和即被當選雲林縣長的蘇治芬延攬，入縣府服務任建設處長，後拔擢其任副縣長，蔡英文競選總統時，則延攬剛結束雲林縣府工作的施克和。