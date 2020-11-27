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勞動基金爆弊 勞金局：保證收益機制 勞工權益不會受損

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部勞金局國內投資組前組長游迺文涉嫌接受業者不當飲宴及請託下單，台北地檢署昨搜索並約談游男及其陳姓妻子到案說明，今晨向法院聲押禁見。記者蘇健忠／攝影
勞動部勞金局國內投資組前組長游迺文涉嫌接受業者不當飲宴及請託下單，台北地檢署昨搜索並約談游男及其陳姓妻子到案說明，今晨向法院聲押禁見。記者蘇健忠／攝影

針對勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉嫌接受業者不當飲宴及請託下單，遭地檢署會同廉政署搜索偵辦，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹說，勞動基金9月份虧損原因與全球疫情升溫、金融市場變動有關，與該員不當行為沒有關係，基金長期投資收益仍屬穩健，也有保證收益機制，勞工權益不會因此受損。

劉麗茹表示，因勞動基金運用局原本就會進行例行性查核，因此發現游員涉有異常投資情形，基金局隨即通報勞動部，並將該員調離主管職務，勞動部也責令政風處進一步查處。

劉麗茹說，勞動基金之所以在9月單月虧損達749億元，原因在於全球疫情再度升溫、美國總統大選不確定因素等，造成全球金融市場震盪，國內外股市都下跌，「不是其他原因影響。」

她也強調，除要求基金局人員簽署自律公約，規範員工本人及配偶、未成年子女在任職期間不得從事國內上市、上櫃公司股票、具股權性質之衍生性商品及個股認購的買賣行為，基金局也會定期進行例行性查核，這些都是基金局的管控機制，假設沒有這些機制，這次也查不到游員的異常投資行為。

劉麗茹說，勞動基金操作設有嚴謹投資機制，今年是受到新冠肺炎情反覆，才導致基金短期收益受到影響，勞動基金長期投資收益仍屬穩健，不會損及勞工權益。

勞動基金 勞動部

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