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經濟復甦 10月景氣燈號續亮綠燈
國發會今（27）日發布今年10月景氣對策信號綜合判斷分數為28分，較上月增加1分，燈號續呈綠燈；景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟穩定成長。國發會表示，景氣確定呈復甦態勢。
國發會表示，受惠消費性電子新品相繼推出，以及5G通訊、高效能運算等新興應用持續推展，加以傳產市場終端需求增溫，使10月外貿、生產等指標持續擴增，廠商信心亦穩定回升；加以節慶連假出遊商機，10月零售與餐飲業營業額亦持續上升。
國發會表示，展望未來，遠距商機需求延續，加上新興科技應用拓展，及在國內半導體廠商高階製程優勢下，出口動能可望持穩。內需方面，國內廠商持續強化資本支出，以及台商回流與外商加碼投資台灣持續發酵，進一步推升國內投資；加以，股市交易熱絡，及各銷售通路年底促銷活動激勵，有助推升消費。惟國際肺炎疫情再次升溫，約制全球經濟復甦力道，加以美中貿易及科技紛爭仍存不確定性，後續發展宜審慎觀察並妥為因應。
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