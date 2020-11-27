幸福城市 30日揭曉

經濟日報 / 本報訊

經濟日報與台灣人壽共同舉辦的「2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查」，將於下周一（30日）公布最新調查結果，同時將首度公布「地方政府施政滿意度」排行榜，名列前茅的縣市首長將到場，分享幸福施政秘訣。

包括新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、台南市長黃偉哲、花蓮縣長徐榛蔚等人都將出席。

本活動的發布記者會，將於11月30日下午2時，於台北喜來登大飯店二樓瑞穗園（台北市忠孝東路一段12號）舉行。此次調查由經濟日報與台灣人壽共同主辦，永慶房屋、台灣大、京元電、中華航空、大華建設、皇普建設協辦。

「縣市幸福指數大調查」綜合了政府統計數據與民意調查結果，其中民調部分訪問了全台1.68萬名民眾，是全台規模最大、最深入地方、涵蓋面向最廣的幸福指數，深具指標意義。

各縣市首長有人上任了兩年、有人已上任六年，縣市幸福大調查可說是對各縣市執政團隊的施政成績單總體檢，有縣市幸福指數大幅進步，也有縣市是幸福常勝軍。此外，外界最關注的六都，因為擁有相對豐富的資源，執政團隊各自努力下，此次記者會將揭曉，誰最獲得民眾肯定。

經濟日報從2012年開始啟動這項調查，為了與時俱進，今年我們參考了經濟暨合作發展組織（OECD）的「地區福祉指數」，這項指數是國際上調查城市幸福與否最常採用的指數，做了些許項目調整，調查更全面、周延，調查結果能更貼近各縣市民眾真正的幸福實況與感受。

藉由多面向的衡量地區福祉，不僅讓民眾更瞭解自己居住地區的狀況全貌，更有助於決策者依據各地區優缺點，精準建構不同的政策，對準民眾的需求來施政，為邁向幸福台灣共同努力。

幸福指數 台灣人壽 喜來登

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