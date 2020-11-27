聽新聞
test
0:00 / 0:00

解開高教瓶頸 業界期待

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導

行政院院會昨（26）日通過創新條例，要解開目前高等教育體制的各項瓶頸；據悉，包括半導體界的台積電、聯發科，機械業的上銀科技、程泰機械等企業，都曾向有關單位表達產學合作設立「研究學院」 的需求。知情人士透露，半導體產業產值頻創新高，高階人才需才卻出現產學落差，業界向政府求援，故催生「創新條例」立法。故教育部以半導體產業為起點，首納「沙盒創新模式」精神，研議創新條例。

因少子化等因素，我國STEM領域博士班學生人數逐年下降，導致半導體產業產值屢創新高的同時，也出現高階人才缺口的隱憂。包括台積電、聯發科皆曾為此向政府反映面臨人才荒。

不過據了解，行政院與執政黨立委溝通時，立委認為條例不宜專屬於特定產業，要讓產學合作有更多可能性。經考量，我國求才若渴的重點產業不限於半導體，智慧機械、AI、金融等各產業也有此需求，故最終立法方向突破「半導體學院」的侷限，讓重點產業一起打破既有法規天花板，能更彈性地培養產業高階人才。

因此，條例的「沙盒」精神，讓「研究學院」能不受既有法規綑綁，如外加的招生名額不排擠既有名額；經費運用更為彈性，得高薪延攬大咖名師；教師聘用也能跳脫既有教授資格限制，可直接延攬產業現場的高端工程師等高級實作人才，進入研究學院授課。

半導體 台積電 教育部

延伸閱讀

大學紛傳漲宿舍費 教育部籲多與學生溝通

台積電竹南設廠效應？ 周邊再標出3筆住宅區1.3億元

台積電ADR收漲0.8% 較台股溢價逾14%

期貨商論壇／聯發科期 盯月線

相關新聞

疫情衝擊臨時派遣人力…非典就業人口 9年來首降

新冠疫情讓非典型工作者（含部分工時、臨時性或人力派遣）首當其衝，主計總處昨公布一○九年五月人力運用調查，非典型工作者人數...

所得分配惡化？低薪族減 高薪族增

台灣低薪改善了嗎？主計總處昨天公布二○二○人力運用調查，五月全時受雇者經常性收入（不含非經常性獎金、紅利等收入）平均四萬...

經長：用電大戶條款 明年上路

經濟部長王美花昨（26）日赴立院經委會答詢時表態，「用電大戶條款」將於明年元旦正式上路，契約容量5,000瓩（kW）以上...

養才大計 企業可培育碩博士

行政院院會昨（26）日拍板《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》（創新條例），初步鎖定半導體、AI、資安、循環經濟、...

解開高教瓶頸 業界期待

行政院院會昨（26）日通過創新條例，要解開目前高等教育體制的各項瓶頸；據悉，包括半導體界的台積電、聯發科，機械業的上銀科...

企業張羅再生能源 三管道

用電大戶條款即將上路，企業皆緊鑼密鼓四處張羅綠電來源；官員分析，目前看來企業綠電來源管道大致有三種型態，包括直接向綠能業...

推動綠電 政府要更勇敢

面對台灣發展離岸風電及綠電決心，哥本哈根基礎建設基金 （CIP）區塊開發計畫執行長侯奕愷及董事總經理許乃文皆表示讚許。然...

CIP喊話 台灣應發展浮動風場

台灣預計在今年底公布離岸風電第三階段區塊開發辦法。丹麥商哥本哈根基礎建設基金（CIP）區塊開發計畫執行長侯奕愷及董事總經...

經濟關鍵字／王美花選「韌」 許銘春挑「安」

經濟日報舉辦2021經濟關鍵字大預測票選活動，經濟部長王美花推薦的字是「韌」，勞動部長許銘春推薦的字是「安」。

幸福城市 30日揭曉

經濟日報與台灣人壽共同舉辦的「2020幸福台灣─縣市幸福指數大調查」，將於下周一（30日）公布最新調查結果，同時將首度公...

用電大戶條款明年上路 恐買不到綠電

「用電大戶條款」今年四月預告期滿，何時上路遲未定案，經濟部長王美花昨赴立院經委會答詢時表態，「用電大戶條款」將於明年元旦...

二度請領失業給付 先注意兩個熔斷機制

勞工投保就業保險後失業，依法可領取失業給付，但是為了避免勞工過度依賴失業給付，領完失業給付後，只工作兩個月又失業，又反覆請領失業給付，就業保險也有二種熔斷機制設計，不是只要隨時投就業保險，就可以保證領到失業給付。

熱門新聞

央行子彈所剩不多 新台幣明年可能突破「彭淮南防線」

新竹人超會買！遠東巨城周年慶首日業績衝4.3億

六大因素下 謝金河：貨櫃航運的大浪來了

華航拍板新塗裝？ 林佳龍：先縮字體留空間放台灣意象

機身新塗裝CHINA AIRLINES字樣縮小 華航有回應了

四間壽險架上共10張失能殘扶險 預計年底前停售

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。