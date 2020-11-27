解開高教瓶頸 業界期待

行政院院會昨（26）日通過創新條例，要解開目前高等教育體制的各項瓶頸；據悉，包括半導體界的台積電、聯發科，機械業的上銀科技、程泰機械等企業，都曾向有關單位表達產學合作設立「研究學院」 的需求。知情人士透露，半導體產業產值頻創新高，高階人才需才卻出現產學落差，業界向政府求援，故催生「創新條例」立法。故教育部以半導體產業為起點，首納「沙盒創新模式」精神，研議創新條例。

因少子化等因素，我國STEM領域博士班學生人數逐年下降，導致半導體產業產值屢創新高的同時，也出現高階人才缺口的隱憂。包括台積電、聯發科皆曾為此向政府反映面臨人才荒。

不過據了解，行政院與執政黨立委溝通時，立委認為條例不宜專屬於特定產業，要讓產學合作有更多可能性。經考量，我國求才若渴的重點產業不限於半導體，智慧機械、AI、金融等各產業也有此需求，故最終立法方向突破「半導體學院」的侷限，讓重點產業一起打破既有法規天花板，能更彈性地培養產業高階人才。

因此，條例的「沙盒」精神，讓「研究學院」能不受既有法規綑綁，如外加的招生名額不排擠既有名額；經費運用更為彈性，得高薪延攬大咖名師；教師聘用也能跳脫既有教授資格限制，可直接延攬產業現場的高端工程師等高級實作人才，進入研究學院授課。