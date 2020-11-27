養才大計 企業可培育碩博士

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導
企業可與國立大學合作，培育高階人才。（本報系資料庫）
企業可與國立大學合作，培育高階人才。（本報系資料庫）

行政院院會昨（26）日拍板《國家重點領域產學合作及人才培育創新條例》（創新條例），初步鎖定半導體、AI、資安、循環經濟、智慧機械、新農業、金融等「國家重點領域 」，由產學界共同成立「研究學院」。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
以跳脫既有法規限制，更彈性地培育碩博士級高階技術人才，最快明年8月就有研究學院掛牌。

高教司長朱俊彰說， 本條例規定由企業與學校組隊提申請計畫，原則上為「一校一案一學院」，未來具備聲望的國立大學，可以和單一或多個企業合作，設立聯名的研究學院。不過，一所學校以一個學院為原則，每間學院設置二到三個碩、博士班。盼能在今年底前立法通過，於明年開始受理申請，能在明年8月就可有研究學院掛牌。

條例規定，國立大學可透過研究學院，以八年至12年為期推動創新，擴大延攬人才，研究學院運作資金來源，以合作企業資金為主，企業出資須高於政府出資；此外，未來將由跨部會組成的審議會共同監督及管理。

教育部次長部劉孟奇表示，台灣研發經費有八成在企業部門執行，卻有六成博士在高教部門，僅二成進入業界，且STEM（科學、技術、工程、數學）整體學生人數，十年來減少11.3萬人，降幅是各領域之最，產生學用落差。

劉孟奇說，透過立法盼對現行大學與企業在產學合作、培育共同人才時所遇到的瓶頸予以鬆綁，在制度上不利進行之處，允許結合企業研發資源與學校研發能量，培育國家重點領域人才。

朱俊彰表示，創新條例能打破現行教授聘用薪資水準「天花板」，能以更具誘因的薪資，外聘國際級的教授。朱俊彰說，經費使用上，只要是沒用到政府預算，設備採購、人員編制即不受相關法規限制。例如邀請國外學者來台是否搭商務艙、便當要訂什麼，就由學校自訂的收支管理辦法管理。

在人員聘用，若為編制內人員，除依國立大學編制內人員規定薪資，也可有研究學院的另一套「彈性薪資」，另外領取加給、彈性薪資等，不受現行規範限制；非編制內人員年薪更可能無上限，金額全由雙方所談契約決定。

朱俊彰表示，其他產業也都反映此需求，未來將成立審議會，跨部會討論。

薪資 高教 產學合作

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