推動綠電 政府要更勇敢

面對台灣發展離岸風電及綠電決心，哥本哈根基礎建設基金 （CIP）區塊開發計畫執行長侯奕愷及董事總經理許乃文皆表示讚許。然而，台灣政府並未宣誓加入「2050淨零碳排」目標，明年元旦發布的「用電大戶條款」綠電比率過低，讓許乃文認為台灣政府還是需要多一點勇氣。

侯奕愷表示，當初他們被吸引來台是因為台灣地理環境適合發展風電，台灣政府就離岸風電也有明確目標及方向，認為台灣是值得深耕的國家，因此三、四年前就把台灣當做CIP在亞洲發展離岸風電的基地，「如今證明當時是一個非常好的決定。」他也讚許今年因為新冠肺炎，許多國家都面臨停擺，但台灣疫情控制良好，相較於其他CIP在各國的辦公室，台灣辦公室幾乎未受到疫情衝擊。

然而，許乃文提到，南韓、中國大陸、日本皆宣布加入2050淨零碳排的決心，唯獨台灣至今未明確表態，著實有點可惜，她認為依照目前「用電大戶條款」規範，很難看出政府對於台灣企業規範強度以及台企對綠電需求，現階段也很難再找到第二個台積電，有大量收購綠電的需求。

依據用電大戶條款，契約容量達5,000瓩以上的電力用戶即為用電大戶，在台灣，適用對象有500多戶、300多家企業，包括半導體業、化工、石化等產業。大戶業者需在五年內建置10%綠電，且該條款設置「早鳥優惠」，若提早在三年、四年內完成建置，只須建置8%、9%綠電。

侯奕愷觀察到，台灣政府在區塊開發階段，一方面規範離岸風電國產化，一方面期待看到開發商「零元競價」，雖已有規範，但卻沒有同時創造更多的綠電使用需求；因此他希望政府能夠嚴格要求並積極獎勵台灣企業落實使用綠電。