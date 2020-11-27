CIP喊話 台灣應發展浮動風場

台灣預計在今年底公布離岸風電第三階段區塊開發辦法。丹麥商哥本哈根基礎建設基金（CIP）區塊開發計畫執行長侯奕愷及董事總經理許乃文表示，台灣離岸風電政策目前雖領先亞太國家，但也呼籲政府維持國產化項目之餘，應再增納浮動式風場的先行計畫，否則領頭羊的地位恐會被後起之秀的日本及南韓超車。

CIP在台灣有彰芳、西島及中能三處風場，共計900MW（百萬瓦）的併網容量。其中，陸上變電站、鋼構皆落實國產化，總價165億元、多達62座水下基礎係交由世紀集團承攬，是所有開發商中單筆金額最高的離岸風電本土合約，至今仍未被超越。

CIP在風機國產化項目也與本土廠商積極合作，帶動全台十個以上的產業聚落。CIP更有意將占有全球75%離岸風電出口的丹麥埃斯比約港模式，複製到台中港，將其打造為亞太離岸風電輸出集散港，亞太地區風電機組、零組件都由台中出發。

許乃文表示，雖然CIP與本土廠商達成如此的成績，但以風機國產化而言，目前的經濟規模根本不足以支持台廠產能產值發展更臻成熟，她呼籲政府應延續國產化項目，在第三階段繼續提供有利台廠發展的經濟規模。許乃文表示，透過接單及協助廠商克服學習曲線，未來才能讓台廠在品質、價格跟交貨速度上擁有國際級的競爭優勢。

侯奕愷與許乃文皆提到，台灣離岸風電雖是亞太先驅，但面對風電新科技趨勢卻呈現落後，日本及南韓政府都已經積極投入浮動式風場，台灣卻尚無規劃。

侯奕愷解釋，離岸風電最初都會是在淺水區設置固定式水下基礎的風場，但當逐漸擴展到水深60公尺以上的海域後，就必須運用浮動技術。

他提到，歐洲各國已陸續執行浮動式風場示範計畫，英國也訂下2030年須有1GW（10億瓦）由浮動式風場發電的目標。

而在亞洲，侯奕愷說，日本及南韓政府都已積極投入浮動式風場，若台灣不在第三階段開始納入浮動式風場，並在2025年前完成示範風場的設置，那麼台灣的技術優勢恐會被其他亞洲國家超越。

他建議，台灣可在第三階段區塊開發的規則中，納入浮動式示範風場目標，並至少推出兩到三個100MW的先行示範計畫，可避免落於人後，也可提升台灣在此一領域國際競爭力。