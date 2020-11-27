企業張羅再生能源 三管道

用電大戶條款即將上路，企業皆緊鑼密鼓四處張羅綠電來源；官員分析，目前看來企業綠電來源管道大致有三種型態，包括直接向綠能業者簽署購電合約、自行建置綠電，以及購買綠電憑證。

其中，綠電布局又以護國神山台積電最為積極，今年7月就宣布向沃旭能源承購未來20年沃旭在大彰化西南第二階段和西北離岸風場，合計920MW（百萬瓦）裝置容量的發電量，是目前全球再生能源業，迄今簽署規模最大的購售電合約。

除了台積電，國內面板、水泥、造紙等產業也積極搶攻綠電；鋼鐵、塑化等業者也表態已準備好了。中鋼昨（26）日表示，自行發展太陽能以及離岸風電，綠電足以自給自足，電爐大廠豐興積極洽談購買綠電憑證，以符合法令規範。

台泥集團多年前已跨足多項光電、風電案，包括去年底在彰濱線西廠區完成12.1MW的光電加上7.2MW風電，打造全台首座大型「風光共存」的再生能源電廠，接下來也將在台東紅葉興建台灣第一個地熱發電廠。

友達光電過去投入太陽光電，2018年推出一站式服務，整合建置太陽能系統所需模組、零組件及智慧雲端監控平台。友達今年則與國內最大全民電廠平台陽光伏特家簽訂備忘錄，將積極建置太陽能電廠。

造紙大廠永豐餘則在綠電混戰中大打藍海策略，將造紙業所產生的廢棄物拿來發展沼氣發電，2019年已在新屋廠打造全台最大的沼氣發電系統。

無力建置綠電的廠商也可直接購買綠電憑證，經濟部標準局日前公布第二批綠電交易成果，購電企業包括大江生醫、台灣萊雅、台北101及博仲法律事務所六家廠商。