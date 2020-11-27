經長：用電大戶條款 明年上路

經濟部長王美花昨（26）日赴立院經委會答詢時表態，「用電大戶條款」將於明年元旦正式上路，契約容量5,000瓩（kW）以上的用電大戶，五年內要完成10%的綠能設置量。

圖／經濟日報提供 「用電大戶條款」今年4月預告期滿，據經濟部掌握，包括石化、鋼鐵、半導體、電子等產業，將有500多戶、300多家企業受影響。但面對許多爭議及考量疫情對產業衝擊，條款何時上路遲遲未定案。王美花昨天赴立法院經濟委員接受質詢，被立委問及「用電大戶條款」到底何時上路時，證實上路時間拍板為明年1月1日。

用電大戶強迫增設綠電後，能源成本勢將增加；中央大學管理講座教授梁啟源受訪表示，考量到用電大戶條款規範的不是企業用電量的10%，僅是契約容量的10%，他以太陽光電容量因數計算，認為建置綠電不會對企業帶來無法負擔的成本。

但梁啟源表示，用電大戶增設綠電，對企業來說，問題恐怕不在成本增加，而是「買不到」；因為許多企業因為本身廠房條件根本無法設置太陽能光電板，只能向外購買綠電，但以目前占比最高的太陽能發電來看，面臨土地權及饋線等問題，大規模種電有難度。

《再生能源發展條例》在2019年修正，訂用電大戶條款，今年4月1日預告期滿。據能源局預告的草案，契約容量達5,000瓩以上的電力用戶即為大戶，適用對象約500多戶、300多家企業。

不過，用電大戶條款上路一波三折，原定去年11月上路，又傳出在今年農曆年前公告，後因為疫情延宕，最終拖到明年元旦才實施。同時，條款草案也面臨多方意見，認為契約容量5,000瓩為門檻太鬆，且五年的建置期太長，應該降為三年，也有企業認為現在是疫情紓困期，不宜加重企業負擔。

不過，環團抨擊，經濟部將用電大戶定義從800瓩拉高至5,000瓩，又不公布「用電大戶名冊」，是在拒絕社會大眾監督用電大戶。

民眾黨立委蔡壁如昨天在立院經委會質詢時呼籲，經濟部應秉持公開透明，將用電大戶企業名單攤在陽光下。但王美花表示，經濟部清楚哪些企業，與其對外公布名單，讓這些用電大戶配合法規比較重要。

閱讀秘書／用電大戶條款

「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」俗稱「用電大戶條款」。經濟部定義用電大戶為契約容量達5,000瓩以上的電力用戶，依規須在五年內完成設置10%綠電，也可用儲能、購買再生能源憑證、繳納代金代替。

用電大戶條款設有「早鳥優惠」，企業若提早在三年、四年內完成建置，僅須建置8%、9%綠電。