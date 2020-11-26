搶AI商機 群聯推出客製化企業級SSD儲存解決方案

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合服務領導廠商群聯（8299）今日發布全新一代可客制化企業級固態硬碟（SSD）解決方案FX系列，目標鎖定 為特殊專用儲存市場(Purpose-built Storage Market)所設計的FX SSD解決方案，將是高速運算(High-performance Computing)、人工智慧(AI)、高速運算（HPC）、應用伺服器、以及超大規模數據中心(Hyperscale Datacenter)的客製化儲存應用市場。

搭載群聯獨家的CoXProcessorTM 2.0技術以及自主研發的IP矽智財，群聯最新的可客制化企業級SSD解決方案FX系列，將為群聯的夥伴及客戶們提供最頂尖的效能與傑出的電源功耗效率表現。

此外，採用全新12通道(12-Channels)以及ARM Cortex R5架構的FX SSD方案，也是目前市場上最新的PCIe Gen3x4的企業級SSD儲存方案，循序效能(Sequential Performance)最高達到3400MB/s，隨機存取效能(Random Performance)也達到640K IOPs的表現，更重要的是，FX SSD整體功率消耗是目前市場上同等級產品表現最佳的。換言之，採用群聯FX SSD的企業級客戶，不僅能享受FX SSD所帶來的高速存取效能，還能同時降低整體運算系統的用電量，降低營運成本。

IDC研究副總裁Jeff Janukowicz表示，對於企業級固態硬盤，第三代PCIe仍是當今企業級儲存產品公司和雲端服務提供商的最佳選擇，它們正在尋求兼具競爭性能和低功耗的產品，今年預計將有超過2000萬顆企業級SSD的市場規模，透過為企業客戶提供高性能並降總成本，Phison的全新可客製化企業級FX SSD儲存方案將有助於增加企業級SSD的滲透率。

群聯董事長潘健成表示，群聯佈局企業級儲存市場已經多年，透過群聯累積超過20年的技術經驗所發佈的企業級FX SSD方案，再加上群聯進軍企業級儲存市場一級戰區美國科羅拉多州所設立的研發中心，一再顯示群聯深耕企業級儲存市場的決心與實踐對客戶的承諾。

潘健成強調，過去市場對群聯的印象都停留在消費型儲存產品，殊不知群聯其實從商用儲存方案、工控儲存方案、車載儲存方案、甚至企業級儲存方案均已深耕佈局多年，從群聯第三季的營收比率也可以明顯的看出消費型儲存模組產品甚至已經降低至30％左右；換言之，群聯不斷提升高階儲存產品比率的努力已經逐漸看到成果。此次推出的FX SSD企業級儲存方案，預計也將助力群聯提升企業級儲存市場的市占率。

群聯 SSD

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