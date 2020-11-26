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外界批離岸風電圖利 經濟部：經得起外界考驗

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
媒體報導指經濟部掩蓋離岸風電國產化問題，政府掩蓋事實，並圖利廠商2000億元。美聯社
媒體報導指經濟部掩蓋離岸風電國產化問題，政府掩蓋事實，並圖利廠商2000億元。美聯社

媒體報導今（26）日指經濟部掩蓋離岸風電國產化問題，政府掩蓋事實，並圖利廠商2000億元。經濟部能源局晚間發稿澄清，該報導不僅誤解離岸風電推動政策及發展現況，更企圖以不實輿論引導大眾對於離岸風電發展的正確認知，重申政府依公平公開機制推動離岸風電發展，相關程序透明完備經得起外界考驗，再次呼籲各界莫以似是而非言論，阻礙我國綠能產業發展。

經濟部表示，全球疫情影響，確實打亂國內離岸風電新進供應鏈業者與國際廠商的合作進度，導致部分業者的生產數量落後情形，但經濟部基於爭取國內本土生產效益最大化，仍積極協助在地業者突破挑戰，建構本土離岸風電供應鏈政策目標。

經濟部澄清，興達海基與國內下游供應商為初次生產離岸風力水下基礎，因為疫情關係，國外技術指導未能全力到位；沃旭遴選風場所需水下基礎須於2021年12月完成交貨，為了符合風場建置時程，興達海基與沃旭達成調整共識，將2021年交貨數量從52座降至18座；興達海基為提升技術能量及趕上生產期程，委請西班牙及新加坡知名大廠等就高階銲接技術、塗裝技術、檢測技術等人員來台駐廠指導。

而為爭取國內本土生產效益最大化，經濟部協助中鋼興達海基透過此18座水下基礎生產，並已取得沃旭同意，就2021年調整減少興達海基生產之數量，於其2025年設置之競價離岸風場，優先向興達海基採購，至於媒體投書所指，經濟部要求沃旭以2025年後尚未招標之風場承諾購回一說，並非事實。

經濟部強調，必定要求開發商遵守產業關聯承諾，如未有不可抗力或不可歸責事由，則依行政契約罰則辦理。

離岸風電 經濟部

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