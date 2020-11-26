前十月對東協出口創新低 新南向成效好難看

新南向成效好難看！蔡政府上台後，自105年底起實施新南向政策，在新南向十八國中，東協十國和我國貿易往來度最高，是我國第2大出口市場。不過，除實施首年外，我國對東協出口是連年衰退，累計今年1至10月，我國對東協出口更創同期新低，衰退4.2％。

新南向逾推，我國對中國大陸及香港的出口占比逾高，我國對東協出口占總出口的比重由102年的高點19.0%，下滑至15.4%；但我國對中國大陸及香港的出口占比，從105年的40.1％，累計今年前10月已上升至43.6％。

東協各國經濟發展程度不一，隨區域經濟整合趨勢將多元特色轉化為商機，使東協在全球供應鏈快速崛起，先後於 93 年、96 年分別超越歐洲及美國，成為我國第 2 大出口市場，100年起出口規模突破 500 億美元，過去成長幅度大多優於整體平均。不過，隨著政府大推新南向政策，趨勢開始反轉。

財政部解釋，因為近年來受全球貿易爭端干擾、國際油商移轉儲存地區拖累對其礦產品輸出影響，導致我國對對東協出口連續 2 年下降。今年復因新冠肺炎疫情衝擊，才使累計今年前10月我國對東協出口創同期新低，衰退4.2％。影響所及，我國今年前10月對整體新南向18國的出口，也更衰退6.4％。

就東協各國別觀察，累計今年前10月出口除對新加坡、汶萊成長外，對其餘8國均呈衰退，其中對印尼出口年減22.7%，已連7個月雙位數下挫，對菲律賓、泰國、越南各減9.7%、7.6%、6.8%，上述 4 國為削弱我對東協出口動能的主因。

財政部分析，我國對東協主要貨品出口以電子零組件居多，且比重逐漸攀升，累計今年前10月占48.9%，較100年上升16.9個百分點，規模值創歷年同期新高，年增率為14.2%，主因銷往新加坡大幅增加，表現一枝獨秀；基本金屬及其製品占7.4%居次，累計今年前10月出口衰退16.0%；化學品、紡織品、塑橡膠及其製品、機械、資通與視聽產品的占比則介於5%-6%。

財政部表示，東協為我國紡織品最大外銷市場，受到歐美終端市場需求疲弱影響，累計今年前10月出口年減19.5%，跌幅僅亞於礦產品，以對越南減少金額最多。礦產品繼108年出口大幅縮減4成後，今年再受油價急跌、需求不振影響，前10月重挫45.5%，占比已不及5%，較100年下滑12.8個百分點。