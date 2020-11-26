世紀離岸風電11月30日興櫃掛牌 擁四大優勢

群益金鼎證券輔導的世紀離岸風電（2072）11月30日興櫃掛牌，為國內離岸風電水下基礎製造之領先廠商。受惠於水下基樁產品持續完工，世紀離岸風電2020年前十月累計營收為18.61億元，依自結財報前十月稅後盈餘5.62億元，每股純益（EPS）5.94元，較去年同期轉虧為盈，在承接專案訂單持續依進度出貨下，未來展望能見度佳。

群益金鼎證券指出，世紀離岸風電有四大優勢。一是政策推動有助於離岸風電產業持續發展：政府規劃2025年再生能源發電占比20％之政策目標，其中離岸風電規劃2025年累計設置量達5.5 GW，同時政府也透過「本土化」的要求，推出產業在地化政策，其中水下基礎結構更是2021年即要求開始本土化的重點項目之一。

二，擁有適合發展離岸風電水下基礎的基礎設施：水下基礎體積龐大，無法陸上運輸，世紀離岸風電於台北港擁有腹地大且高規格風電水下基礎專用廠房，並取得長期重件碼頭使用權，將打造台北港成為世界級離岸風電水下基礎生產基地。

三，引進國外具經驗開發商技術並建立深度合作關係：水下基礎結構須立於海底至少20年，品質與製造驗收條件要求高。世紀離岸風電與歐洲最具離岸風電開發經驗的丹麥Bladt Industries進行技術合作，縮短學習曲線，減少技術風險，並積極向風場開發商及研究單位爭取合作機會，促成完整台灣離岸風電生態架構。

四，專業的經營團隊及豐富的產業經驗：世紀離岸風電所屬世紀集團，擁有30 年以上的鋼構經驗，經營團隊產業經驗豐富，自 2013 年起布局離岸風電水下基礎，為台灣鋼構業第一家取得 ISO 3834 及EN1090等歐規認證的公司。經營團隊在專業領域的精進及實務經驗累積均已演化出一套文化與方法，以因應快速變遷的產業變化。