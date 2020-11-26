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綠界科技迎消費旺季 看好明年營運成長

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
綠界科技今日舉行法說會，圖為綠界科技董事長林雪慧。 記者康陳剛／攝影
綠界科技今日舉行法說會，圖為綠界科技董事長林雪慧。 記者康陳剛／攝影

第三方支付龍頭綠界科技（6763）今（26）日舉行法說會，綠界科技董事長林雪慧表示，今年前10月代收金額已經達到去年全年488億元的水準，由於第4季屬於旺季，有雙11、聖誕節等活動推升交易量，預期今年全年代收金額可上看600億元，也看好明年營運表現會維持成長趨勢。

今年因為疫情推升網路購物需求，店家也加速數位轉型、拓展線上通路，讓綠界科技業績表現維持高檔，今年前10月累計合併營收達9.1億元，年增18.32%，已相當接近去年全年的9.36億元，預期全年營收將創新高。

綠界科技主要業務為提供電子商務業者金流收款、物流服務及電子發票加值中心等服務，目前已占有台灣7~8成的中小型電商市場。綠界科技今年也陸續推出票券發行、跨境物流等新服務，明年初將發表第三代支付系統，透過提供更多元的服務和功能，持續滿足客戶在電子商務的新興需求。

在會員數方面，綠界科技去年平均每月可增加約5000名收款會員，今年前10月則上升至每月6000名。法人分析，因為綠界科技客戶數量持續增長，達到一定經濟規模，使上半年毛利率來到37.75%，較去年同期35.18上升，預期未來能持續站穩約37~38%的毛利水準。

綠界科技目前營收組成以手續費為主，高達92.8%，其餘則為勞務及其他收入。

綠界科技業務部副總經理黃華勇指出，綠界科技近年和對手採取不同的市場定位策略，專注耕耘中小型電商業者，並提供專屬顧問等加值服務，擴增高毛利收益，成為綠界的成長引擎，拉開與競爭對手的距離。

資訊技術部副總經理梁維誠則表示，綠界科技重視資訊安全，採用具有三個面向的多層次防禦。首先是在軟體資安方面採用自動化系統，即時監控並處置；此外團隊內有白帽駭客，持續研究新程式內是否存在漏洞；並且在顧客端做到雙因子認證，即使帳號密碼遭到洩漏，但仍需要透過手機隨機碼驗證。

在法規方面，林雪慧表示，經濟部等單位已在研擬第三方支付洗錢防制法規，綠界科技也有參與其中、給予意見，不過目前大部分業務已朝未來規範的走向在進行，預期法規上路後不會造成太大問題。

展望未來，綠界科技表示已和全美第二大電商平台Shopify合作，目前已串接電子發票套件與物流套件，計畫明年第1季串接金流套件，就能完成最後一哩路，幫助台灣業者打到國際。

綠界科技也指出，目前已經在進行上櫃計畫，會持續和輔導券商密切溝通與準備。

電商 營收 洗錢防制法

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