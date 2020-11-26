生華科新冠肺炎重症臨床試驗 今獲美FDA正式核准執行

生華科（6492）今（26）日表示，生華科合作夥伴、美國Banner Health醫療機構向美國食品藥物管理局（FDA）申請Silmitasertib用於新冠肺炎二期人體臨床試驗（IIT），今天已經正式接獲通知核准執行。

此臨床規劃將收案40位新冠肺炎重症患者，由於Banner Health先前已經有運用Silmitasertib於五天內成功治癒新冠重症患者經驗，因此對於此項正式臨床抱持高度信心，生華科團隊也希望Silmitasertib能重現緊急臨床試驗的成功經驗，加速Silmitasertib開發成為新冠肺炎的治療藥物。

生華科表示，此項臨床將由美國Banner Health醫療機構旗下亞利桑那州鳳凰城大學醫學中心主導並執行，規劃收案40位新冠肺炎重症患者，且有標準療法或支持性療法為對照組，此IND申請已於今日獲准執行，Banner Health醫療機構得即刻進行收案作業，運用生華科新藥Silmitasertib治療新冠肺炎患者。

生華科新藥Silmitasertib目前已獲准用於兩項新冠臨床，在本月初合作夥伴美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構的20人臨床已獲准執行，主要收案新冠中症患者，而Banner Health聚焦重症患者，預期將體現Silmitasertib抗病毒複製、感染和抗免疫風暴的雙重機制。

生華科攜手兩個美國醫療團隊，希望Silmitasertib同樣能在短時間內治癒新冠患者，同時目標將爭取美國FDA授予緊急使用授權資格，Silmitasertib將有機會成為全球治療新冠肺炎的重磅藥物。

生華科總經理宋台生進一步指出，由於Silmitasertib已經有五天就治癒新冠重症患者的前例，讓執行臨床的醫療團隊想讓更多病人趕快治好，重現成功經驗，同時生華科兩項新冠臨床治療族群涵蓋中症及重症患者，如有正面療效，將有機會擴大Silmitasertib未來進入新冠治療藥物的市場。

法人認為，全球正處新冠肺炎第二波大爆發疫情緊張，美國確診人數已經飆破1,200萬人，FDA對於具有潛力的治療藥物採積極開放態度，如臨床療效正向，將加速生華科Silmitasertib後續贏得國際大型臨床合作機會，有利取得美國FDA授予緊急使用授權的候選資格。