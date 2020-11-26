快訊

祭拜高以翔後倒在墓旁 謝金燕恩師呂曉棟疑心臟病猝逝

生華科新冠肺炎重症臨床試驗 今獲美FDA正式核准執行

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生華科（6492）今（26）日表示，生華科合作夥伴、美國Banner Health醫療機構向美國食品藥物管理局（FDA）申請Silmitasertib用於新冠肺炎二期人體臨床試驗（IIT），今天已經正式接獲通知核准執行。

此臨床規劃將收案40位新冠肺炎重症患者，由於Banner Health先前已經有運用Silmitasertib於五天內成功治癒新冠重症患者經驗，因此對於此項正式臨床抱持高度信心，生華科團隊也希望Silmitasertib能重現緊急臨床試驗的成功經驗，加速Silmitasertib開發成為新冠肺炎的治療藥物。

生華科表示，此項臨床將由美國Banner Health醫療機構旗下亞利桑那州鳳凰城大學醫學中心主導並執行，規劃收案40位新冠肺炎重症患者，且有標準療法或支持性療法為對照組，此IND申請已於今日獲准執行，Banner Health醫療機構得即刻進行收案作業，運用生華科新藥Silmitasertib治療新冠肺炎患者。

生華科新藥Silmitasertib目前已獲准用於兩項新冠臨床，在本月初合作夥伴美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構的20人臨床已獲准執行，主要收案新冠中症患者，而Banner Health聚焦重症患者，預期將體現Silmitasertib抗病毒複製、感染和抗免疫風暴的雙重機制。

生華科攜手兩個美國醫療團隊，希望Silmitasertib同樣能在短時間內治癒新冠患者，同時目標將爭取美國FDA授予緊急使用授權資格，Silmitasertib將有機會成為全球治療新冠肺炎的重磅藥物。

生華科總經理宋台生進一步指出，由於Silmitasertib已經有五天就治癒新冠重症患者的前例，讓執行臨床的醫療團隊想讓更多病人趕快治好，重現成功經驗，同時生華科兩項新冠臨床治療族群涵蓋中症及重症患者，如有正面療效，將有機會擴大Silmitasertib未來進入新冠治療藥物的市場。

法人認為，全球正處新冠肺炎第二波大爆發疫情緊張，美國確診人數已經飆破1,200萬人，FDA對於具有潛力的治療藥物採積極開放態度，如臨床療效正向，將加速生華科Silmitasertib後續贏得國際大型臨床合作機會，有利取得美國FDA授予緊急使用授權的候選資格。

生華科 肺炎

延伸閱讀

美國頂級超跑Hennessey Venom GT年底發表！

傅高義建議大陸 先讓美國記者回來以改善中美關係

日本東京重症數創半年新高 專家憂衝擊醫療體系

拜登：鍛鍊國魂團結美國 感恩節取消家族大團圓

相關新聞

太陽能產業回升 茂迪順利簽下16.8億元聯貸案

太陽能產業回升，各廠積極進行擴產，也出現資金需求，茂迪（6244）今（26）日宣布，由彰化銀行統籌主辦該公司3年期新台幣...

光陽啟動RevoNEX歐陸生產 首創義製台灣品牌電動重機

台灣光陽工業（KYMCO）今日於「Time to Excite 國際新車發表會」盛大發表四款新車，另外，光陽集團董事長柯...

張媽媽基金會：將推動把高科技帶到偏鄉

「張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（張媽媽慈善基金會）今年邁入第四年，持續關懷「樂學杉林」、「圓夢助學」、「吉祥樂學」與...

張媽媽慈善基金會散播溫暖 推「圓夢助學」等公益活動

「張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（簡稱張媽媽慈善基金會）關懷弱勢，近年積極推動「樂學杉林」、「圓夢助學」、「吉祥樂學」...

光陽首創義大利製台灣品牌 百萬電動重機街跑

國內機車龍頭光陽工業（KYMCO）今天在南山微風盛大發表4款新車：豪華三輪探險巡旅CV3量產版、兩段自動變速電動機車F9...

誠品投資的咖啡店猿田彥 將於12/1開首家企業門市

誠品生活（2926）旗下創投公司「八心八箭」所投資的日本咖啡店猿田彥，展店腳步不停歇，首度與IP角色BT21聯名推主題限...

年底報紅單！加工處：三投資、兩擴廠、投資金額20億

經濟部加工出口區管理處於今（26）日召開入區投資審查會，核准通過聚鉑精密科技等三家投資案，以及美商安天德百電及天二科技等...

電動車之王特斯拉 出貨維持高成長

馬斯克規劃特斯拉的三大營運目標，在全球各地興建超級工廠、研發高效能電池的技術能力、研發最強而有力且有AI運算功能的自動駕駛系統。對華爾街市場來說，電動車出貨年增率得要維持在四～五成間，才能讓特斯拉的資本市值常態維持在4000億美元以上。

中華車eMOVING攜手Gogoro 明年底推首款換電機車

中華汽車（2204）總經理陳昭文與睿能創意執行長陸學森今（26）日宣布啟動電動機車合作，2021年底eMOVING將推出...

開盤就漲停！「高端」憑什麼受外資青睞、簽署全國第一份「新冠疫苗MOU」？

25日早上9點，開盤不到三分鐘，「高端疫苗」的股票就已亮燈漲停，鎖死在每股102.5元，成為近兩個月來，高端股價收盤的最高價。背後有何利多撐盤？

遠東照辦尾牙 改採中小型

遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東昨（25）日表示，台灣在人工智慧（AI）、物聯網（IoT）、大數據發展，「還落後、且不夠」...

政經私房話／蔡佳晋推崇「金字塔學習法」

寶晶能源董事長蔡佳晋說話快、腦筋也動得快，做了大半輩子金融，幾年前轉戰太陽能產業，問他怎麼學習新事物？他透露，快速成為專...

熱門新聞

華航最新塗裝出爐 「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小

華為手機復活 台鏈利多

華航拍板新塗裝？ 林佳龍：先縮字體留空間放台灣意象

六大因素下 謝金河：貨櫃航運的大浪來了

勞保續命 年撥補千億才夠

許銘春老實說！要勞保不破產，政府每年至少要撥這麼多

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。