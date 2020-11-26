我國前十月對東協出口規模 創近四年新低

受到疫情、國際油價影響，傳產出口受到衝擊，也拖累對東協出口。財政部今（26）日發布統計通報表示，我國前十月對東協十國出口規模是近四年同期最低，年減4.2%，僅對新加坡、汶萊呈現正成長；其餘八國則是負成長，尤其對印尼出口衰退最嚴重，已連續七個月呈現雙位數下挫。

不過財政部也指出，我國對東協的電子零組件出口逆勢成長，出口規模也創同期新高。

財政部表示，東協各國經濟發展程度不一，隨著區域經濟整合趨勢，將多元特色轉化成商機，使東協在全球供應鏈快速崛起，並逐漸成為我國第二大出口市場。

不過近年由於全球貿易爭端干擾，加上國際油商移轉儲存地區拖累對其礦產品輸出影響，我國對東協出口連續兩年負成長，今年又因新冠肺炎疫情衝擊，累計1至10月對東協出口降至近四年同期最低規模，年減4.2%，占總出口比重由2013年高點的19%，下滑至15.4%。

官員表示，新加坡、汶萊是今年前十月出口市場唯二正成長的國家。其中對新加坡出口年增3.1%，主要是受到電子零組件出口暢旺所致，出口至新加坡的電子零組件年增近兩成；對汶萊出口則暴增4.5倍，主要來自礦產品出口，不過由於出口汶萊規模較小，後續還要觀察。

對印尼出口則跌幅最深，前十月年減22.7%，已連續七個月雙位數負成長，其中以基本金屬及其製品、紡織分別減少約三成、二成六減少最多。此外對菲律賓、泰國、越南減幅約在6%至10%之間，減幅也不小。

財政部表示，我國前十月對東協出口中，電子零組件占比約48.9%，較2011年上升近17個百分點，規模值也是歷年同期新高，年增14.2%，表現一枝獨秀；然而礦產品受到油價急跌、需求不振影響，前十月重挫45.5%，紡織品則年減近兩成，機械、基本金屬及其製品等也呈現跌勢。