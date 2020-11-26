網家Pi拍錢包深入在地商圈 28日起進軍台北士東市場

PChome網路家庭（8044）旗下 Pi 拍錢包深耕會員經濟，擴大支付應用體驗，從11月28日起，進軍台北天母的「士東市場」。

士東市場是結合傳統菜市場與美食百貨的通路，也落實減塑、節能等環保議題，號稱「五星級市集」，也是經濟部選定之模範市場。Pi 拍錢包首度深入市場商圈，大規模導入支付服務至各類型攤商，包括生魚片、牛肉鋪、花店、水果店、市民小吃，其中更包含多家知名老字號店鋪，像是阿卿熟食、孔明堂、士東廣東粥、岳家小館、曉平家常小吃等美食。

Pi 拍錢包營運長韓昆舉表示，Pi 拍錢包致力推廣行動支付服務至民眾日常生活，自上線迄今，會員數已突破100萬，合作通路更擴增超過18萬店點。今年民眾對於無接觸付款的意願持續增長，我們也觀察到更多支付發展的潛力與機會，因此積極拓展連鎖餐飲美食通路，導入清心福全、鬍鬚張、85度C、麥味登及王品集團等品牌，帶動今年前三季 Pi 拍錢包合作的連鎖餐飲美食通路交易筆數及金額皆較去年同期大幅成長4.5倍。

看準日常餐飲需求的支付商機，Pi拍錢包深入在地特色場域，透過重點商圈所帶來的群聚能量，擴張支付服務領域及拓展 P幣生態圈，讓民眾可將日用消費累積成 P幣點數，藉由點數循環消費的特性，使點數經濟貼近日常生活，打造更全面多元的應用生態圈。