用電大戶條款1月上路 王美花：這件事比公布名單更重要

針對爭議多時，今年又受到疫情影響，遲未上路的「用電大戶條款」，經濟部長王美花今（26）日表示，目前已在溝通最後細節，希望順利在明年1月1日推出並且生效。

初估預計適用對象有 500 多戶、300多家企業受到影響，以石化、鋼鐵、半導體、電子等產業為主。

立法委員蔡壁如今日在立法院經濟委員會針對「用電大戶條款」最新進度進行質詢，並要求經濟部應公開用電大戶企業名單。對此，王美花答詢表示，究竟哪些企業是用電大戶，經濟部非常清楚，但讓這些用電大戶企業願意來配合法規，比公布用電大戶企業名單更為重要。

王美花並表示，目前經濟部努力希望讓用電大戶條款能夠在明年1月1日生效，並要求用電大戶5年內完成綠能的設置量。

2019年中《再生能源發展條例》修正，訂下用電大戶須設置一定比例再生能源的規定。俗稱用電大戶條款的「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」草案，於今年4月1日預告期滿，但即將公告上路之際，各方卻湧出不同意見。

其實，用電大戶條款原定去年11月上路，之後傳出農曆年前公告，最後在則是在2月底公告草案，於4月1日預告期滿，但受到疫情影響。據了解，有企業認為契約容量5000瓩為門檻太高，且5年的建置期太長，應該降為3年，也有企業認為現在是疫情紓困期，不宜加重企業負擔。

根據資料顯示，經濟部定下契約容量5000瓩以上的用電戶，須在5年內建置契約容量的10%、相當於裝置容量500瓩的綠電，也可以儲能、購買再生能源憑證、繳納代金代替。