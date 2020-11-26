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政院拍板創新條例 鎖定半導體、AI、循環經濟等產業

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

行政院會今（26）日通過「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」（創新條例），將設置審議會，未來將定義哪些產業為「國家重點領域 」，初步鎖定半導體、AI、循環經濟、智慧機械、新農業、金融等產業，要結合企業、大學能量，擴增國家重點領域的博士級人才。

行政院今日通過教育部擬具的「國家重點領域產學合作及人才培育創新實驗條例」草案，並將法案名稱修正為「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，將送請立法院審議，並期盼能在年底前三讀通過，以期趕得及在明年生效。

教育部指出，此條例提出，是要帶動大學治理模式創新，讓大學研發成果帶領產業技術領先，並引導企業研發資源結合大學研發能量，使大學培育的高階科學技術人才能引領研究創新、帶動國家重點領域產業發展。

教育部表示，創新條例主要是由研究頂尖的國立大學，與研發領先的企業合作設立「國家重點領域研究學院」(研究學院)，藉由放寬組織、人事、財務、設備資產、人才培育及採購事項，讓產業能有效、有序地參與產學研發。

教育部解釋，國立大學可以透過研究學院以八年至12年為期來推動創新，擴大延攬人才，創新條例除建立可控可防的環境，避免排擠國立大學既有資源外，研究學院的運作資金也是以合作企業資金為主，且其研發成果收入之一定比率將會提供國立大學用於改善師資、充實設備及其他校務發展。

教育部強調，為確保研究學院運作的公益性及教育性，研究學院的產官學監督及參與機制也經過周密設計，包括其監督會及管理會都有政府代表、產業代表及教師代表參與，並透過跨部會組成的審議會共同監督及管理。

對於未來規劃，教育部表示，將視創新模式辦理績效，穩健逐年擴大國家重點領域及參與學校，並藉由創新模式的經驗，穩健推動大學法規鬆綁，讓高教發展有更多創新可能。

據了解，在教育部擬具草案過程中，各產業界均對高階科技人才的培育表達需求，除了需才孔急的半導體產業外，未來也會朝AI、循環經濟、智慧機械、新農業、金融等研議，以滿足個產業需求。

教育部 智慧機械 產學合作

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