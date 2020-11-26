中油查德油田股權案 王美花：依約台灣經營權不受影響

立法院今（26）日召開經濟委員會，立委都集中質詢中油公司於查德油田轉讓35%股權給具有中國大陸解放軍背景的華信，外界質疑中國大陸未來將影響當地經營權，強制接受台灣辛苦開採石油成果。經濟部長王美花會中受訪明說，根據合約中油就是經營人，不會受到股權分配影響。

媒體提問，查德股權案是否涉及外交因素，王美花說目前不清楚，因為尚未調查細節。至於合約成立是否會受到邦交影響，王美花說，「約都有在那邊，應該都是沒有問題。」

王美花表示，因為委員都對於這個議題很關心，所以經濟部會與中油調查，預計一周內向委員報告，詳細都須調閱當時中油資料及詢問當時經手的人。民進黨立委賴瑞隆質詢時要求不能只是給中油去查，而須由外部單位介入調查。王美花說，這方面會再評估。