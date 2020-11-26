中油查德礦區股權爭議 王美花：一周內查清楚
中油12月將運回95萬桶在非洲查德挖到的第一桶油，乍聞消息國人都很興奮，以為挖到石油要發大財了，現在卻傳出查德油田中油本只想轉讓28%股權，但卻在華信堅持下大增至35%，但由於華信具有中資背景，因此引起關注。對此，經濟部長王美花今（26）日在立法院經濟委員會表示，經濟部將在一周內查清楚，到底當初是由誰拍板定案的。
查德油田股權問題，今日成為立法院經濟委員會質詢焦點。民眾黨立委邱臣遠質疑經濟部長王美花，詢問當年為何會有此股權讓渡？民進黨立委邱議瑩提醒經濟部，務必要保障國民權益，要有擔當維護台灣中油權益。
中油發言人張瑞宗表示，中油負責查德油田整個礦區開發生產交運，中油擁有經營權，這部分有三層確保機制，國人可以放心。
張瑞宗進一步指出，三層確保機制，包括「礦區合約」，這是在民國95年，由中油與查德政府簽訂的。第二層機制是「聯合經營合約」，這時中油將股權讓給華信，由中油、華信和查德政府共同簽訂。還有第三層確保機制，則是「轉讓合約」，這是由中油和華信簽訂的。張瑞宗強調，上述三個合約都非常明確載明中油公司是查德油田的經營人，經營權是被確保的。
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