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今年誰來台灣？ 日本人最多、青壯年是大宗

經濟日報 / 記者徐碧華／即時報導
受新冠肺炎疫情衝擊，各國邊境實施嚴格管制，觀光客無法自由往來，桃園國際機場空蕩蕩，今年國際來台旅客大減，將是40年來，來台旅客人次最少的一年。記者楊文琪／攝影
受新冠肺炎疫情衝擊，各國邊境實施嚴格管制，觀光客無法自由往來，桃園國際機場空蕩蕩，今年國際來台旅客大減，將是40年來，來台旅客人次最少的一年。記者楊文琪／攝影

主計總處引用交通部統計指出，今（109）年1-10月來台旅客133.5萬人次，較上年同期大幅減少86.3％。疫情下，這一百多萬來台的旅客是什麼人？按地區分，日本人最多； 按年齡分，青壯年族群是大宗。

按旅客居住地分，今年前十月來台旅客以日本人最多，有26.8萬人次，占來台旅客20％；南韓17.8萬人次及港澳17.6萬人次分居第二及三位，兩地來台人次各占13%。

按旅客居住地分，跟上年同期相較，今年前十月中國大陸來台旅客人次減95.7%，減幅最大，港澳減87.6%居次。

來台旅客以青壯年族群為大宗，「20-未滿30歲」者有33.8萬人次，「30-未滿40歲」者有30.3萬人次，分占25.3％及 22.7％，「40-未滿50歲」者22.7萬人次，占17.0％。

近三年，來台旅客平均停留時間約6.2~6.5夜，今年3月下旬起，入境者需配合邊境檢疫與入境後居家檢疫等措施，4月以來各月旅客平均停留時間皆超過一個月。來台旅客集中在1-3月，旅客人次占 98.3%，達131.2萬人次，而4-10月來台旅客僅2.3萬人次。

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