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六大因素下 謝金河：貨櫃航運的大浪來了

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
圖為傳產股代表之一的萬海航運貨櫃船。聯合報系資料照
圖為傳產股代表之一的萬海航運貨櫃船。聯合報系資料照

財信傳媒董事長謝金河最新臉書發文以「貨櫃航運的大浪來了！」為題，分析貨櫃航運三雄第3季交出好成績的六大助攻因素，他強調，當大家把焦點全放在半導體產業的時候，貨櫃航運也正掀起一波大浪，「這一波貨櫃航運的景氣可能出乎大家意料」。

謝金河表示，鄭貞茂從國發會副主委接任陽明海運董事長，原本是苦差事，因為陽明海運過去5年有4年虧損，曾有一年大虧156億元的情況；不過，陽明海運第3季財報公布，大賺27.36億元，是陽明海運近10年來單季最佳成績，「鄭貞茂意外成了福將！」。

謝金河指出，貨櫃航運三雄第3季交出好成績，長榮海運第3季大賺81.85億元，EPS達1.7元，也是長榮罕見的大好成績單；萬海航運大賺17.96億元。

謝金河分析原因指出，今年受疫情衝擊，長榮海運首季虧損、陽明海運上半年兩季都賠錢，第3季突然大好，其中有幾個有利因素，包括歐美疫情逐漸解封後帶動的補貨潮；出口樞鈕貨櫃短缺；空運能力不足；防疫商品及個人護理配備需求強勁；船員因防疫隔離難以替補；貿易戰加上疫情，導致船公司賣船，貨櫃需求更吃緊。

他說，今年以來，東南亞缐運價大漲363%、美西缐上漲172%、美東缐漲82%、澳紐航缐上漲155%、歐洲缐漲60%；以目前的態勢來看，到了第4季更火爆，盛況可能持續到明年。

謝金河強調，貨櫃航運已經低迷近十年，這次突然掀起大浪，最近香港的東方海外股價突然從30漲到69.9港元，擁有82艘貨櫃輪的海豐國際股價從6.53漲到17.12港元；「看起來這一波貨櫃航運的景氣可能出乎大家意料」。

謝金河認為，當大家把焦點全放在半導體產業的時候，貨櫃航運也正掀起一波大浪。「鄭貞茂空降到陽明，正好坐在大浪的浪頭上！」。

陽明海運 長榮海運

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