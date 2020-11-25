第29屆台灣精品獎 252家企業433件產品獲肯定

台灣產業界奧斯卡獎第29屆台灣精品獎頒獎典禮於今天於台北南港展覽館盛大舉行，經濟部部長王美花頒發最高榮譽－台灣精品金質獎及銀質獎予30家企業，貿易局局長江文若表揚台灣精品得獎企業，外貿協會董事長黃志芳也親臨現場為得獎企業祝賀。本屆共有252家企業獲得台灣精品獎肯定，500餘位企業代表出席。

王美花致詞時提到，獲獎企業都是長期在事業經營上力求突破、持續創新的業界楷模，不僅帶動台灣的產業動能，也提升了國家的整體競爭力。而本屆中小企業獲獎比例也是歷來最高接近6成，可見我國中小企業的創新研發實力。而在台灣精品金質、銀質獎與精品獎選出後，協助得獎企業進軍國際市場拓展品牌形象，是經濟部「臺灣產業形象廣宣計畫」的重要工作。

黃志芳表示，科技是商貿戰疫的疫苗，今年這一波疫情加速全球數位化，企業唯有掌握新科技與大量使用數位工具，才能有效沿續商務活動，免疫於新冠疫情的衝擊。貿協執行經濟部的台灣產業形象廣宣計畫，正是朝向這個方向進行，運用數位行銷方式，搭配國外虛擬及實體展覽、線上線下購物平台，突破區域與時空的限制，積極協助廠商拓展國際商機，並針對得獎企業提供客製化數位轉型服務，以虛擬科技及數位工具展現我國產業的堅強實力及信心，持續向國際拓展。

其中，喬山健康科技透過鏡子反射並搭配健身魔鏡獨創的動態感知功能，提供智能虛擬教練課程；讓民眾在家可以維持健身習慣，享受健身樂趣。

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今年有252家企業的433件產品獲得台灣精品獎，不到3%的產品入圍角逐金銀質獎，金銀質獎得獎產品代表臺灣產業創新價值的縮影。產業類別獲獎件數／獲獎率（前5名）：機械及零組件類83件（佔19.2%）、電腦週邊設備類67件（佔15.5%）、家用設備及五金建材類56件（佔12.9%）、消費電子及網路通訊類53件（佔12.2%）、精密儀器及醫材健康類50件（佔11.6%）。