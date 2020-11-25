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第29屆台灣精品獎 252家企業433件產品獲肯定

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
經濟部部長王美花(右五)、外貿協會董事長黃志芳(右四)及國貿局局長江文若與金質獎得獎廠商合影。業者／提供
經濟部部長王美花(右五)、外貿協會董事長黃志芳(右四)及國貿局局長江文若與金質獎得獎廠商合影。業者／提供

台灣產業界奧斯卡獎第29屆台灣精品獎頒獎典禮於今天於台北南港展覽館盛大舉行，經濟部部長王美花頒發最高榮譽－台灣精品金質獎及銀質獎予30家企業，貿易局局長江文若表揚台灣精品得獎企業，外貿協會董事長黃志芳也親臨現場為得獎企業祝賀。本屆共有252家企業獲得台灣精品獎肯定，500餘位企業代表出席。

王美花致詞時提到，獲獎企業都是長期在事業經營上力求突破、持續創新的業界楷模，不僅帶動台灣的產業動能，也提升了國家的整體競爭力。而本屆中小企業獲獎比例也是歷來最高接近6成，可見我國中小企業的創新研發實力。而在台灣精品金質、銀質獎與精品獎選出後，協助得獎企業進軍國際市場拓展品牌形象，是經濟部「臺灣產業形象廣宣計畫」的重要工作。

黃志芳表示，科技是商貿戰疫的疫苗，今年這一波疫情加速全球數位化，企業唯有掌握新科技與大量使用數位工具，才能有效沿續商務活動，免疫於新冠疫情的衝擊。貿協執行經濟部的台灣產業形象廣宣計畫，正是朝向這個方向進行，運用數位行銷方式，搭配國外虛擬及實體展覽、線上線下購物平台，突破區域與時空的限制，積極協助廠商拓展國際商機，並針對得獎企業提供客製化數位轉型服務，以虛擬科技及數位工具展現我國產業的堅強實力及信心，持續向國際拓展。

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今年有252家企業的433件產品獲得台灣精品獎，不到3%的產品入圍角逐金銀質獎，金銀質獎得獎產品代表臺灣產業創新價值的縮影。產業類別獲獎件數／獲獎率（前5名）：機械及零組件類83件（佔19.2%）、電腦週邊設備類67件（佔15.5%）、家用設備及五金建材類56件（佔12.9%）、消費電子及網路通訊類53件（佔12.2%）、精密儀器及醫材健康類50件（佔11.6%）。

智慧機械、工具機、協作機器人、工業智慧監控等精密機械產品報名件數大增40%，表現亮眼，展現臺灣智慧機械整體解決方案及差異化的競爭實力。受疫情影響，防疫概念的產品及商機應運而生；本屆結合AI、物聯網的醫療健康器材及外科手術類報名件數增加10%，充分顯示臺灣醫療產業結合資通訊技術的趨勢。

外貿協會董事長黃志芳為得獎企業祝賀並表示科技是商貿戰疫的疫苗，疫情加速全球數位化。業者／提供
外貿協會董事長黃志芳為得獎企業祝賀並表示科技是商貿戰疫的疫苗，疫情加速全球數位化。業者／提供
經濟部部長王美花頒發最高榮譽－台灣精品金質獎及銀質獎予30家企業。業者／提供
經濟部部長王美花頒發最高榮譽－台灣精品金質獎及銀質獎予30家企業。業者／提供

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