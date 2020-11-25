鑑識科技研討會 勤業眾信：留意數位證據保存議題

勤業眾信今（25）日舉辦鑑識科技研討會，德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅表示，數位證據在實務上逐漸廣泛運用，但是數位證據仍存在保存面的困難，企業必須及早因應。

熊誦梅表示，《刑事訴訟法》中關於搜索、扣押的相關規定，可能都要因應數位證據的複雜性，需必須重新加以檢視，數位證據在保存上有特殊需求，企業在建置內部資料管理系統時，就該有所認知，以免未來須在訴訟中提出數位證據，卻因保存狀態不佳，而衍生相關問題。

台北地檢署檢察官蕭奕弘指出，數位證據的特殊之處在於，一方面難以確認製作權人，二方面更改可以不留明顯痕跡、容易隱匿，三方面還可能需要特殊設備才能解讀，因此，在對應數位證據的過程中必須遵守鑑識原則，以確保證據能力不被破壞。

國立交通大學科技法律研究所教授陳鋕雄表示，e-Discovery是促進審判程序公平及效率的重要制度，在美國及日本等大陸法系國家常運用於民刑訴訟，台灣也逐漸引進制度，將在營業祕密、民刑競合案件有較多運用，藉引入數位鑑識技術，將可大幅改變台灣審判程序之面貌。

德勤財務顧問股份有限公司副總經理楊怡芳表示，企業運用鑑識科技的情景多元，除了一般的妨害電腦使用舉證外，包含營業秘密、智財權與個資等各類侵害事件調查皆屬其範疇，更可以協助企業進行舞弊事件調查與國內外訴訟的支援因應，基於企業資訊環境的複雜度，運用鑑識科技可有效確保數位資料的證據能力，並能更有效率地找出具備較強證明力的資料內容。

楊怡芳指出，典型的數位鑑識過程，通常分析解讀之標的，都是各台電腦的跡證或留存日誌，透過鑑識分析軟體快速檢查，較適合分析資安事件或操作紀錄認定上的糾紛，但若面對較大規模的內部事件，例如涉及多員工、多地點或是橫跨多年的疑似舞弊行為與海內外訴訟因應，當事件擴大為不再侷限於電腦內的操作行為時，可能就需要e-Discovery科技的協助。