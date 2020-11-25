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全球疫情發酵 資誠：數位與遠距醫療受關注

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

經濟部工業局今（25）日舉辦「Medical Device Forum 2020－醫材新藍海」論壇，資誠聯合會計師事務所生醫產業負責人周筱姿於活動中指出，由於新冠肺炎疫情影響持續，未來數位化與遠距醫療題材，將會是下一階段受關注重點。

周筱姿表示，根據資誠近期所作的報告，2017至2021年間，全球醫材市場每年平均成長率為6%，預期2021年全球醫材市場將達到4,625億美金，其中又以美國占比48%最高，不過亞洲地區人口數眾多，醫材市場規模年成長率上看9%，為全球成長最快的區域。

周筱姿表示，由於全球疫情尚未結束，各國將醫療資源中在防疫和對急重症的治療，使部分非防疫相關，也非急重症的專科醫材業績受到影響，連帶市值成長受限；不過IVD檢測和遠距醫療相關醫材公司，在疫情下仍受到投資人關注，市值水漲船高。周筱姿表示，2020年第3季發生年度最大的兩件醫材產業併購案，分別為美國遠距醫療平台Teladoc以185億美金併購遠距血糖管理公司Livongo；及德國科技巨頭西門子以164億美金併購癌症放射治療公司Varian。

周筱姿指出，兩大併購案說明，新冠疫情挑戰既有的醫材產業商業模式，促使業者須透過併購結盟加速數位化和技術創新性，以因應快速變化的市場環境。觀察2020年前三季全球較為大型的創投（VC）募資和IPO上市募資等，發現IVD檢測、微創手術、心導管手術等高技術門檻的醫材募資熱度提升。

醫材 併購 疫情

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