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慧智推新品 突破業界十週後檢測限制

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導
基因檢測領導品牌慧智基因舉辦法說會，執行長蘇怡寧（圖）表示，今年前三季業績雖受疫情衝擊，但慧智基因研發動能持續強勁。報系資料照
基因檢測領導品牌慧智基因舉辦法說會，執行長蘇怡寧（圖）表示，今年前三季業績雖受疫情衝擊，但慧智基因研發動能持續強勁。報系資料照

基因檢測領導品牌慧智基因（6615）於今（25）日舉辦法說會，執行長蘇怡寧表示，今年前三季業績雖受疫情衝擊，但慧智基因研發動能持續強勁，今年度共推四項新品，滿足市場不同需求；且今年日本市場逆勢成長，目前已有兩個經銷商穩定收件，並有數個經銷商洽談簽約中，持續看好海外業務的發展潛力。

慧智基因持續深耕生殖醫學檢測、產前-孕前檢測、新生兒檢測、癌症基因檢測、罕見疾病基因檢測與個人化基因檢測六大業務，針對市場各階段的不同需求，研發新產品。

慧智基因執行長蘇怡寧表示，慧智基因今年前三季受疫情影響營收表現，但在檢測技術的精進與相關產品的研發上還是保持強勁的動能，今年在生殖醫學、母胎醫學和癌症基因檢測領域，總共推出了四項新產品和一項既有產品升級，超越過去每年預設的一項產品升級與一項新品推出的目標，其中『慧智新生兒基因檢測』、『慧智癌風險』兩項產品已分別於今年3月、7月推出，而新推出的非侵入性胚胎著床前染色體篩檢、非侵入性流產物篩檢產品預計可望於明年1月進入市場。

除了新品數量上的成長，新產品的檢測技術上也有突破性地的進展，慧智基因總經理洪加政解釋，首先是在母胎醫學的「非侵入性流產物篩檢」，這項產品突破過往業界『懷孕10周後才能進行檢測』的限制、提前讓面臨非自願性流產困擾的婦女，以抽血方式即可進行檢測並找到可能原因；再來是癌症基因檢測的慧智癌監控，同樣只要讓病患進行簡單的抽血，就可以協助醫師更即時監控與掌握目前治療成效與癌症復發率。這些突破不只拓展了慧智基因在母胎醫學和癌症基因檢測等業務涵蓋的範圍，也滿足市場各階段的需求。

針對慧智基因未來業務的發展，洪加政強調，除了國內的業務發展，慧智近年在海外業務佈局與推廣，獲得經濟部中小企業處頒發小巨人獎，顯示慧智在海外業務的推進也有不錯的成績，由於今年受到疫情影響，調整了海外發展的策略，目前將持續積極發展泰國、日本、印尼等地區的市場；除了泰國成長一直很穩定外，泰國也位於東南亞的中心位置，將有助於未來在東南亞的經銷商佈局，日本今年表現也很不錯，目前已有兩個經銷商穩定收件，並有多個經銷商洽談簽約中，相信接下來疫情若能穩定下來，將有助於海外業務發展。

為加速業務發展動能與產業鏈整合，慧智基因轉投資的禾馨醫療集團目標於三年內申請IPO，蘇怡寧表示，慧智基因轉投資禾馨醫療集團後，不只能夠強化與整合研發與臨床、強化中、下游產業鏈連結性，更有助於公司掌握市場狀況、開發出市場所需之服務與產品，目前也希望能於三年內協助禾馨醫療集團IPO，藉此加速慧智產業佈局與業務發展動能。

癌症 疫情

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