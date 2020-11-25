華航最新塗裝出爐！「CHINA AIRLINES」字樣大幅縮小

華航最新塗裝出爐，由Jordan Arens拍攝發布於JETPHOTOS網站的照片顯示，華航一架最新波音777F貨機的塗裝，機身的「CHINA AIRLINES」字樣較現行機種大幅縮小且移到機身尾段。

今年稍早我國捐贈歐洲口罩時，因相關宣傳照片有華航「CHINA AIRLINES」字樣，引發蔡政府官員不滿，要求華航檢討塗裝。華航當時承諾會研議縮小CHINA AIRLINES字樣。

國外網站顯示的華航最新塗裝，CHINA AIRLINES字樣確實較現行機種縮小不少，引發國內航空迷熱烈討論。

這架飛機的機身中前段目前留白，由於蔡政府要求華航要加強「Taiwan」意象，機身主要部分很可能會增加相關圖案，「CHINA AIRLINES」字樣未來在華航機身上將成為配角。