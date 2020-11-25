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道瓊新高3萬點 ETF逢回布局

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

受惠全球疫苗利多持續發酵，且美國總統啟動政權交接，加上葉倫將任財政部長，市場期待未來將推行大規模財政刺激，三大利多提振了投資人樂觀情緒，帶動美股開高走高，四大指數收盤上漲，其中代表性的道瓊指數更首次正式站上30,000點，法人指出，投資人可待回檔布局道瓊ETF。

道瓊指數再創下歷史新高，漲454點或1.53%，收在30,046點，在類股表現方面，以能源類、金融類領漲，成分股方面，以雪佛龍、摩根大通表現最佳，漲幅分別達5.04%、4.62%；安進、寶僑則表現最為弱勢，跌幅分別達0.79%、0.32%。

道瓊飛躍30,000點，帶動國泰美國道瓊ETF（00668）今（25）日上漲0.22元或0.7%，來到30.93元，持續靠向前波（2月21日）高點32.12元；而國泰美國道瓊正2（00852L）也上漲0.16元或1%，收在15.97元。

國泰美國道瓊ETF（00668）經理人蘇鼎宇表示，短期觀察，美股道瓊衝高，已部分反映資金面與疫苗帶來的利多，但聯準會（Fed）資產再創新高達7.24 兆美元，且川普卸任前對中國實施更多制裁政策，恐使美股轉趨震盪。

但長線布局上，考量未來新財政部長由葉倫接任，可望使財政紓困案，及大型基建計畫推行更加順利，在政局逐步穩定下，加上新冠用藥持續有進展，有利市場風險偏好提升，因此中長線仍持續正面看待美股後市不變，若逢回道瓊ETF應站在多方承接。

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