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中高齡專法將上路 企業可以定期契約僱用65歲以上勞工

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

原訂今(2020)年5月1日施行的「中高齡者及高齡者就業促進法」，因遭逢新冠肺炎疫情衝擊經而延緩上路，行政院已拍板指定12月4日上路，將放寬雇主以定期契約僱用65歲以上高齡者，增加勞雇雙方彈性，鼓勵企業僱用中高齡勞工。

制定並實施「中高齡者及高齡者就業促進法」亦為蔡英文總統的重要政見，也是我國首部保障中高齡及高齡者就業權益的法律。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請勞動部長許銘春、衛生福利部針對「如何具體防治職場霸凌及職場心理健康促進計畫執行成效」、「如何透過『中高齡者及高齡者就業促進法』之施行，整合並打造無年齡歧視就業環境」列席報告並備質詢。

許銘春表示，我國15至64歲工作年齡人口自2015年後逐年減少，國家發展委員會也推估，自2025年起65歲以上高齡者占總人口比例將超過20%，正式進入超高齡社會，為了因應人口高齡化，並考量我國55歲以上勞動力參與率偏低，勞動部推動制定中高齡及高齡者就業促進法，經總統蔡英文於2019年12月4日公布。

為鼓勵雇主僱用高齡者，中高齡者及高齡者就業促進法主要有三項重點。第一，明訂雇主可與65歲以上的高齡勞工簽定期契約，增加雇主僱用意願。

第二，提供僱用獎助。針對留用65歲高齡勞工，若雇主續用30%達法定退休資格的65歲以上勞工，不低於原薪續聘6個月以上，雇主在前6個月可獲每人每月1.3萬元的獎助，第7到18個月補助費則提高至1.5萬元。勞動部官員說明，因為是留用高齡者，亦即高齡者未退休，勞雇雙方維持原先不定期契約。

針對雇主新進用65歲高齡者，每月補助雇主1.5萬元，補助一年。若是新進用45歲以上中高齡者，每月補助雇主1.3萬元，期限一年。官員表示，針對新進用65歲高齡者，則可適用定契約。

第三，該法明文規範雇主對求職者或受僱的中高齡者及高齡者，在招募、甄試、進用、分發、配置、考績、陞遷、教育、訓練、薪資給付、退休、資遣、離職或解僱等面向，不得以年齡為由予以直接或間接之差別待遇，違者處罰30萬至150萬元罰鍰。

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