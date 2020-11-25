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勞動部研議 企業實施無薪假將強制通報

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

勞動長許銘春日前允諾將減班休息（俗稱無薪假）通報法制化。她今（25）日表示，勞動部將召開專家學者諮詢會議，聽取建議後再做評估，希望快一點法制化。

目前企業實施無薪假並不強制通報，但企業實施大量解僱、資遣則要強制通報，企業若不通報會有相關罰則。官員表示，在實務上，企業資遣勞工，勞工最後都要到勞動部就業服務中心報到、領失業給付，因此勞動部事後都勾稽得到那些企業資遣。

勞動部現研議，企業實施無薪假也要強制通報。勞動部官員表示，企業實施無薪假，若沒有通報，勞工就會申訴，地方主管機關就會去查，若搭配上罰則，企業多半都會通報。

許銘春今日在立法院受訪表示，因無薪假通報不具強制性，不排除被實施無薪假的勞工沒有反映在統計上。今年初勞動部規畫疫情紓困協助措施時，如充電再出發、安心就業計畫之適用，有將通報要求納入。至於安心即時上工、勞工紓困貸款等，則能幫助沒能通報的勞工；未來盼無薪假通報法制化後，這問題會有所解決。

無薪假 勞動部 資遣

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