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許銘春老實說！要勞保不破產，政府每年至少要撥這麼多

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部長許銘春。本報資料照片
勞動部長許銘春。本報資料照片

勞動部長許銘春今（25）日在立法院社福及衛環委員會指出，若不啟動勞保年改，勞保基金預計在2026年用罄破產，政府每年須撥補800億至1000億元才足夠。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請許銘春針對「如何具體防治職場霸凌及職場心理健康促進計畫執行成效」、「如何透過『中高齡者及高齡者就業促進法』之施行，整合並打造無年齡歧視就業環境」列席報告並備質詢。國民黨立委曾銘宗質詢勞保年改議題時，許銘春作上述回應。

勞動部原訂年底前提出勞保年金改革草案，並宣示要在一、兩年之解決勞保財務。最後因各方對勞保年改意見分歧而暫緩。許銘春昨日在立法院也重申，勞保年改目前還在蒐集各界意見，也無具體期程，討論後才會對外說明。

曾銘宗今日要求許銘春，針對勞保破產，說明政府態度為何。許銘春表示，勞保是政府辦的社會保險，政府一定會負起最後給付責任，也會研議如何開源節流等，盼讓勞保制度永續。

因應勞保破產危機，政府今年已撥補勞保基金200億元，明年也將撥補220億元。曾銘宗進一步質詢許銘春，這樣的額度是杯水車薪，若是在勞保年改完全不改情況下，政府合理的撥補應多少才夠？

許銘春則回應，這是政府第一次撥補勞保基金，200億的額度其實仍不足，未來期待政府為衡平財務狀況，進一步提高撥補金額。

許銘春並提及，若是不改革勞保情況下，政府要撥補多少必須精算，初步預估每年大概800億到1000億元，也將會行政院反映、說明。

勞保基金 立法院 破產

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