亞洲循環經濟會展 擘劃綠電媒合商機

「循環經濟就像武俠小說練真氣，循環不息才能永續成長！」經濟部次長曾文生25日指出，循環經濟不只是CSR企業社會責任，而是未來供應鏈出口的必需品；永續能源研究基金會董事長簡又新則強調，歐美品盤未來都會強調零碳排，現在不做永續能源轉型，台灣未來將走不出去。

再利用比率要提高

「再生能源從環保議題變成經濟議題，這是很大的轉變！」在TASS台灣永續供應協會舉辦的亞洲循環經濟會展啟動儀式中，曾文生表示，媒合再生能源的供應方與需求方，這已經是一個市場；循環經濟已經不只是CSR，就是當前企業所需要做的；再生能源還有很多問題要克服，政府在擘劃上超前部署，希望循環經濟能走向制度化，而且是從市場來帶動。

曾文生強調，形成產業首先是「被需要」，核心問題是「需求」，愈來愈多世界知名品牌要求「再利用比率」要提高，這是需求，就好像武俠小說的丹田愈強大，愈能讓武功的真氣強大起來，而真氣就是要循環不息，能不能循環完全是透過法律規範。

「明天要開跨部會平台會議，把循環可能遇到的痛點全部盤點一遍。」在曾文生指出，例如半導體製程使用的硫酸如果回收再利用，效率會非常好；台灣的能源自給率雖不高，但隨著再生能源發展正逐漸提高，高雄就是循環經濟的重要代表，產官腳步齊一效果會更好，台灣產業韌性就能不斷提升。

綠天鵝危機將來臨

「全球供應鏈打散重組，對台灣是最好的時間點！」簡又新表示，去年歐盟正式宣布2050年碳中和，也就是100%減碳，中國國家主席習近平及日本首相菅義偉也都先後宣告碳中和期程；歐盟講得很清楚，有碳價調節機制，講白一點就是碳關稅；「台灣不做的話外銷經濟會垮光，這不是趕時髦。」

簡又新強調，未來沒有做到碳中和，也許根本就不能外銷，蘋果2030年要全用綠電生產，2040年沃爾瑪全公司碳中和，「我們是供應鏈，人家是品牌，用講的比較容易，你不做、我不買就算了嘛。」所以台積電現在買的綠電可能還不夠用，這叫做「綠天鵝」的危機，不注意的話，以後根本賣不了任何東西。

TASS台灣永續供應協會理事長賴樹鑫則表示，亞洲循環經濟會展12月2~4日在高雄媒合綠電商機，將規劃永續能源論壇，及一對一商機媒合會，協助用電大戶了解再生能源發展方向，有效媒合再生能源解決方案的合作夥伴，幫助台灣產業轉型深化，組建強大的循環商業供應鏈。

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